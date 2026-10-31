X Factor 2026, il secondo Live: quando i giudici ridefiniscono le proprie strategie tra scelte audaci e rischi calcolati

Il secondo live di X Factor 2026 del 29 ottobre ha visto 12 concorrenti sfidarsi con le scelte strategiche dei quattro giudici e l'eliminazione di Veronica.

Il secondo appuntamento con i Live di X Factor 2026 — andato in onda giovedì 29 ottobre su Sky e in streaming su NOW — ha confermato che la competizione entra nella sua fase più delicata, quella in cui ogni scelta dei giudici comincia a pesare concretamente sul percorso dei concorrenti. L’x factor 2026 secondo live ha visto dodici artisti sfidarsi in due manche distinte, con un’eliminazione al termine della puntata e un ospite d’eccezione sul palco.

Dodici concorrenti, due manche, una sola eliminazione

La struttura del secondo Live Show ha riproposto il formato a doppia manche già collaudato nella prima puntata: 12 concorrenti si sono esibiti nel corso della serata, affrontando la pressione crescente di un pubblico sempre più coinvolto e di una giuria che inizia a definire con maggiore precisione le proprie strategie competitive. Al termine delle esibizioni, il meccanismo del ballottaggio ha decretato l’uscita di Veronica, che ha perso lo spareggio contro Lenanie. Un esito che ridisegna gli equilibri interni alle quattro squadre e che arriva a poche settimane dall’eliminazione di Alice Fregoso nel primo Live — quando fu invece Teo Bok a essere ripescato.

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Ogni giudice gestisce al momento tre concorrenti ciascuno, un numero che rende ogni eliminazione particolarmente significativa: perdere un elemento del proprio team così presto significa ridurre sensibilmente le possibilità di portare un artista fino alla finale.

La giuria: quattro profili, quattro visioni artistiche

La composizione della giuria di questa edizione è tra gli elementi più discussi del programma. Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani rappresentano quattro traiettorie artistiche profondamente diverse — dal pop elettronico all’hip-hop, dal cantautorato melodico alla canzone d’autore con venature ironiche — e questa eterogeneità si riflette inevitabilmente nel modo in cui ciascuno guida i propri artisti attraverso le puntate Live.

La conduzione è affidata a Giorgia, la cui presenza garantisce continuità con l’edizione precedente e offre al programma un punto di riferimento autorevole e riconoscibile. X Factor 2026 è una produzione Sky Original realizzata da Fremantle, visibile ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW.

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MEEK ospite del secondo Live

Sul palco del secondo appuntamento si è esibito MEEK come ospite della serata. La presenza di artisti esterni ai Live è una delle caratteristiche che distingue X Factor dagli altri talent italiani: portare sul palco nomi già affermati serve tanto a valorizzare lo show quanto a offrire ai concorrenti un termine di confronto diretto con chi ha già percorso quella strada.

Cosa resta aperto dopo il 29 ottobre

Con l’uscita di Veronica, il quadro competitivo si assottiglia ulteriormente. Le squadre dei quattro giudici si avviano verso le puntate centrali con organici ridotti, e ogni esibizione acquisterà un peso specifico sempre maggiore sia per i concorrenti sia per chi li guida. Ciò che i dati verificati di questa seconda puntata non permettono ancora di valutare nel dettaglio è la logica interna alle scelte musicali dei giudici — un aspetto che, puntata dopo puntata, tende a emergere con più chiarezza man mano che il percorso di ciascun artista prende forma.

Per seguire l’evoluzione della competizione in tempo reale, il punto di riferimento ufficiale rimane Sky TG24, che ha seguito la diretta della serata con aggiornamenti costanti. Il terzo Live si avvicina, e con esso la possibilità di leggere con maggiore nitidezza le strategie che i quattro giudici stanno costruendo attorno ai propri team.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.