Yoko Kanno a Lucca Comics: dalla colonna sonora di Cowboy Bebop a Escaflowne, la compositrice che ha ridefinito i confini della musica d’animazione

La presenza di Yoko Kanno a Lucca Comics & Games 2026 ha rappresentato uno di quei momenti rari in cui un festival riesce davvero a portare dentro le proprie mura una figura capace di ridefinire un intero linguaggio espressivo. La compositrice, arrangiatrice, interprete e produttrice musicale giapponese — la cui firma sonora ha accompagnato generazioni di spettatori in tutto il mondo — ha scelto la manifestazione toscana come palcoscenico per la sua prima partecipazione ufficiale a Lucca Comics & Games, trasformando il weekend del 31 ottobre e 1° novembre 2026 in un evento che va ben oltre la consueta logica del panel celebrativo.

Una prima volta significativa per Yoko Kanno a Lucca Comics & Games

Che Lucca Comics & Games sia da decenni un punto di riferimento per la cultura pop giapponese in Italia è un dato acquisito. Ma l’arrivo di Yoko Kanno segna qualcosa di diverso: non si tratta di un ospite legato a un franchise in uscita o a una campagna promozionale, bensì di una figura il cui lavoro appartiene già alla storia della musica per immagini. Compositrice celebrata per la sua capacità di muoversi con disinvoltura tra jazz, orchestrale, elettronica e musica etnica, Kanno ha costruito una carriera che attraversa anime, videogiochi, film e televisione, lasciando in ciascuno di questi ambiti un’impronta inconfondibile.

Il fatto che questa fosse la sua prima invitazione ufficiale alla manifestazione lucchese rende l’evento ancora più significativo. Per il pubblico italiano, cresciuto con le sue colonne sonore, l’occasione di ascoltarla raccontare il proprio processo creativo in prima persona ha avuto il peso di un incontro a lungo atteso.

→ Leggi anche: Mediaset Infinity al Lucca Comics & Games 2026: RIFT e l'inedito One Piece segnano un nuovo capitolo nell'offerta premium della piattaforma

Cowboy Bebop e il caso di Tank!: una storia che pochi conoscono

Tra i momenti più rivelatori del panel, spicca senza dubbio l’aneddoto legato a Tank!, il brano che apre Cowboy Bebop e che è diventato uno dei temi più iconici dell’animazione giapponese. Ciò che molti non sanno — e che Kanno ha confermato a Lucca — è che Tank! non era stata concepita originariamente come sigla di apertura della serie: il brano apparteneva a una sessione di registrazione di musiche di sottofondo, senza una destinazione narrativa predefinita.

Fu il regista Shinichiro Watanabe a individuare nel pezzo qualcosa di speciale, scegliendo di abbinarlo alle immagini di apertura e trasformandolo così nel tema principale della serie. È un esempio eloquente di come la collaborazione tra compositore e regista possa generare risultati che nessuno dei due avrebbe potuto prevedere autonomamente: la musica esisteva già, ma è stata la visione di Watanabe a darle la funzione che l’ha resa immortale.

Questo tipo di retroscena — verificato, concreto, capace di cambiare la prospettiva con cui si ascolta un brano — è esattamente ciò che rende la presenza di Yoko Kanno a Lucca Comics così preziosa per un pubblico di appassionati.

Da Escaflowne a Ghost in the Shell: la vastità di un catalogo

Il panel ha offerto anche l’occasione di ripercorrere la straordinaria ampiezza del catalogo di Kanno. Accanto a Cowboy Bebop, due titoli in particolare hanno occupato un posto centrale nella discussione: I cieli di Escaflowne e Ghost in the Shell. Si tratta di opere profondamente diverse tra loro — la prima un fantasy epico e romantico, la seconda un thriller cyberpunk denso di domande filosofiche — eppure entrambe accomunate da colonne sonore che non si limitano a commentare l’azione sullo schermo, ma costruiscono autonomamente un livello di significato.

→ Leggi anche: Go Nagai a Lucca Comics: quando i robot da fumetto affrontano la guerra reale e gli incubi dell'intelligenza artificiale

Per Escaflowne, Kanno ha sviluppato un universo sonoro che mescola cori orchestrali, strumenti medievali e melodie di grande potenza emotiva. Per Ghost in the Shell, ha esplorato invece territori più sperimentali, incorporando testi in lingue inventate e strutture ritmiche che rimandano a tradizioni musicali lontane dalla cultura giapponese. La capacità di reinventarsi completamente da un progetto all’altro — senza mai perdere una riconoscibilità di fondo — è forse la cifra più autentica del suo talento.

Il concerto a Milano il 3 novembre: la musica dal vivo dopo Lucca

La visita italiana di Yoko Kanno non si è esaurita con la partecipazione a Lucca Comics & Games. Il 3 novembre 2026 era in programma un concerto a Milano, a pochi giorni di distanza dal festival, a conferma di quanto l’Italia rappresenti per la compositrice un mercato e un pubblico di riferimento tutt’altro che secondari. L’opportunità di ascoltare dal vivo le sue musiche — brani che per molti spettatori italiani sono legati a ricordi precisi, a pomeriggi davanti alla televisione o a visioni notturne di serie animate — ha aggiunto una dimensione ulteriore a un soggiorno già denso di significato.

Per chi segue la scena dell’animazione giapponese, la combinazione di panel a Lucca e concerto a Milano ha rappresentato una finestra rara su un’artista che raramente concede questo tipo di accesso diretto. La keyword che ha circolato tra gli appassionati nei giorni precedenti — yoko kanno lucca comics — sintetizzava bene l’attesa: non quella di un evento promozionale, ma di un incontro autentico con una delle voci più originali della musica contemporanea per immagini.

Quello che rimane, dopo i due giorni di Lucca e in attesa di riascoltare le sue note dal vivo, è la conferma che la musica di Yoko Kanno non invecchia perché non appartiene a un’epoca: appartiene alle storie che racconta, e quelle storie continuano a parlare a chiunque abbia voglia di ascoltarle.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.