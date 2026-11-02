Ice Cream Man, il nuovo capitolo horror di Eli Roth ridefinisce i confini del genere dal 29 ottobre

Ci sono film che scelgono il momento perfetto per uscire, e Ice Cream Man — il nuovo horror firmato da Eli Roth , approdato nelle sale italiane il 29 ottob

Ci sono film che scelgono il momento perfetto per uscire, e Ice Cream Man — il nuovo horror firmato da Eli Roth, approdato nelle sale italiane il 29 ottobre 2026 — è uno di quelli che costruisce il proprio impatto già a partire dalla data di distribuzione, a ridosso di Halloween. Il regista di Hostel torna al cinema con una storia che trasforma uno dei simboli più innocenti dell’infanzia americana in qualcosa di profondamente inquietante, portando l’ice cream man film nel territorio del perturbante con una premessa tanto semplice quanto efficace.

Una premessa che gioca con l’innocenza perduta

Il punto di partenza narrativo di Ice Cream Man è, nella sua essenzialità, un incubo domestico: un misterioso venditore di gelati si aggira per una tranquilla cittadina suburbana, e il suo prodotto trasforma i bambini che lo consumano in assassini spietati. Eli Roth prende un’icona della nostalgia collettiva — il furgoncino dei gelati, la melodia che annuncia l’arrivo del venditore, la fila di bambini con i soldi in mano — e la ribalta completamente, usando quella familiarità come leva per amplificare il disagio dello spettatore.

È una struttura che appartiene a una tradizione precisa del cinema horror americano: quella che individua il pericolo non nell’estraneo e nell’alieno, ma in ciò che è domestico, rassicurante, quotidiano. In questo senso, la scelta del setting suburbano non è casuale. Il sobborgo americano, con le sue villette a schiera e i suoi prati curati, è da decenni uno dei set preferiti del genere, proprio perché la sua apparente normalità rende ancora più straniante l’irruzione del perturbante.

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Il cast e la regia di Eli Roth

Eli Roth firma il film come regista, co-sceneggiatore e produttore, consolidando il suo controllo creativo totale sul progetto. Nel cast figurano Ari Millen, Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco e Sarah Abbott, un ensemble che lavora attorno alla figura centrale del venditore di gelati e alla comunità suburbana che ne diventa vittima.

Roth è un nome che nel panorama dell’horror contemporaneo porta con sé un peso specifico preciso: la sua filmografia ha sempre cercato di spingere il genere verso zone di disagio autentico, senza ricorrere esclusivamente al jump scare o all’effetto speciale fine a se stesso. Ice Cream Man sembra muoversi nella stessa direzione, sfruttando una durata contenuta — 86 minuti — per mantenere alta la tensione senza diluire l’impatto narrativo.

L’uscita italiana: 232 sale e Midnight Factory

In Italia il film è distribuito da Midnight Factory, il label di Koch Media specializzato nell’horror e nel cinema di genere, che ha scelto di portare Ice Cream Man in 232 cinema su tutto il territorio nazionale a partire dal 29 ottobre 2026. Una scelta di posizionamento strategicamente coerente: Midnight Factory ha costruito negli anni una reputazione solida proprio su questo tipo di titoli, capaci di intercettare un pubblico appassionato e fidelizzato al genere.

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La data di uscita italiana — a un solo giorno da Halloween — rappresenta un vantaggio di contesto non trascurabile. Il pubblico che frequenta le sale in quel periodo è già predisposto all’esperienza horror, e un film con una premessa così viscerale e immediata come quella dell’ice cream man film ha tutte le condizioni per generare passaparola nelle prime ore di programmazione.

Perché questo film arriva in un momento preciso

Il 2026 ha già dimostrato che il cinema horror sa ancora sorprendere il pubblico generalista, non solo quello dei festival di settore. Ice Cream Man si inserisce in questo contesto con una proposta che punta sulla chiarezza della premessa e sulla forza dell’immagine: un venditore di gelati che corrompe l’infanzia è un’idea che non richiede spiegazioni elaborate per funzionare visivamente, e che può colpire tanto lo spettatore occasionale quanto il cinefilo di genere.

Per chi vuole approfondire il lavoro di Roth e il contesto del film, la scheda su MyMovies offre dettagli aggiornati sulla distribuzione italiana. Con Eli Roth di nuovo dietro la macchina da presa in piena autonomia creativa, Ice Cream Man è uno di quei titoli che vale la pena seguire non solo per i numeri al botteghino, ma per capire dove sta andando il genere horror nel cinema contemporaneo — e quanto ancora sia possibile estrarre angoscia da qualcosa di apparentemente dolce.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.