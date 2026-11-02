Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice conquistano la vetta

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha consegnato risultati netti e, per certi versi, attesi da chi segue il programma con continuità: Noemi Bocchi e il suo partner professionale Giovanni Pernice hanno conquistato la vetta della classifica con 67 punti, imponendosi sugli altri concorrenti in una serata che ha anche visto l’eliminazione di Eugenio Finardi allo spareggio. Un episodio che ridisegna gli equilibri della competizione e conferma come il talent show del sabato sera di Rai 1 sappia ancora generare momenti di autentica tensione narrativa.

Bocchi e Pernice al comando: il significato di 67 punti

Raggiungere 67 punti nella quinta puntata di Ballando con le Stelle non è un dettaglio trascurabile. Il punteggio colloca Noemi Bocchi e Giovanni Pernice in una posizione di forza che va oltre la semplice classifica settimanale: segnala una coppia che ha trovato una propria identità stilistica e tecnica, capace di convincere sia la giuria sia il pubblico. Giovanni Pernice, ballerino professionista di lunga esperienza internazionale, porta con sé una capacità di modellare le esibizioni sul profilo del concorrente, e il risultato di questa puntata ne è la conferma più concreta.

Noemi Bocchi, figura nota al grande pubblico per ragioni che esulano dal mondo della danza, si sta ritagliando uno spazio autonomo all’interno del programma, costruendo credibilità attraverso la progressione tecnica e la presenza scenica. Il percorso nelle prime cinque settimane sembra aver seguito una curva ascendente, culminata nella vittoria di puntata che ora la proietta tra le candidate più serie alla vittoria finale.

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Alessandro Matri e Giada Lini: il secondo posto che non è un ripiego

Alle spalle della coppia di testa si sono piazzati Alessandro Matri e Giada Lini, che hanno conquistato il secondo posto nella classifica della quinta puntata. L’ex calciatore, abituato a competizioni ad alta pressione, sta dimostrando una duttilità sorprendente nella disciplina della danza sportiva. La presenza di Giada Lini come insegnante — una delle professioniste più apprezzate del cast — garantisce un lavoro coreografico di qualità che si riflette nei voti della giuria.

Il secondo posto di Matri e Lini non è un semplice piazzamento di consolazione: in un programma come Ballando con le Stelle, la costanza nei piani alti della classifica costruisce consenso nel televoto e alimenta la narrazione che accompagna ogni concorrente settimana dopo settimana. La coppia si conferma come l’antagonista principale della coppia Bocchi-Pernice.

Lo spareggio: Ghione avanza, Finardi lascia la pista

La serata ha riservato il momento di maggiore tensione emotiva nello spareggio, il meccanismo che Ballando con le Stelle utilizza per decidere le eliminazioni quando la giuria non raggiunge una decisione unanime. Jimmy Ghione, giornalista e inviato televisivo da anni nel panorama Mediaset prima e ora ospite del programma Rai, ha superato lo spareggio e si è guadagnato la permanenza in gara.

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A lasciare la pista è stato invece Eugenio Finardi, cantautore milanese tra le voci più riconoscibili del rock italiano degli anni Settanta e Ottanta. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle aveva suscitato curiosità per il contrasto tra la sua identità artistica — legata a un immaginario lontano dalle luci della televisione commerciale — e le esigenze coreografiche e spettacolari del programma. L’eliminazione alla quinta puntata chiude un’esperienza che, indipendentemente dal risultato competitivo, ha avuto il merito di portare una figura culturalmente significativa in un contesto di intrattenimento popolare.

La classifica dopo cinque puntate e le prospettive del programma

Con cinque episodi alle spalle, Ballando con le Stelle entra nella fase in cui le gerarchie cominciano a cristallizzarsi. La coppia Bocchi-Pernice guida con un’autorevolezza che le altre coppie dovranno sfidare con continuità, mentre il campo si restringe progressivamente dopo ogni eliminazione. Il programma, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, mantiene la sua formula collaudata di giuria tecnica, televoto e spareggio, una struttura che garantisce colpi di scena anche quando la classifica sembra già definita.

Le prossime settimane diranno se Bocchi e Pernice riusciranno a mantenere la pressione o se una delle coppie inseguitrici riuscirà a ribaltare l’assetto attuale. Per ora, la quinta puntata ha parlato chiaro: 67 punti sono un messaggio inequivocabile al resto del cast.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.