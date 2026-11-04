Tinto Brass, il maestro dell’erotismo italiano che ha ridefinito i confini del cinema

Tinto Brass è morto il 4 novembre 2026 a Roma all'età di 93 anni. Ripercorriamo la carriera del regista che ha sfidato i tabù del cinema italiano con film come Salon Kitt

Il cinema italiano perde oggi uno dei suoi autori più scomodi e riconoscibili: Giovanni “Tinto” Brass è morto il 4 novembre 2026 a Roma, all’età di 93 anni. La notizia ha attraversato rapidamente i media internazionali, confermando quanto la sua figura — a lungo controversa, mai davvero addomesticata — avesse lasciato un’impronta profonda non soltanto nel cinema erotico italiano, ma nell’intera storia della settima arte europea. Con lui scompare un regista che aveva fatto della provocazione estetica una poetica coerente, capace di resistere alle mode e alle censure per oltre mezzo secolo.

Chi era Tinto Brass: un autore oltre l’etichetta

Ridurre Tinto Brass alla sola definizione di “maestro dell’erotismo” sarebbe insieme corretto e insufficiente. Il suo sguardo sul corpo umano — sulla sua libertà, sui suoi eccessi, sulla sua carica politica — non era mai puramente commerciale, né semplicemente scandaloso. Era, piuttosto, il risultato di una visione culturale precisa, costruita nel tempo con una coerenza rara nel panorama della produzione italiana. Brass era convinto che il desiderio fosse una forma di resistenza, che la trasgressione erotica potesse farsi metafora sociale. Questa convinzione attraversava ogni sua opera, anche quando il contesto produttivo lo spingeva verso i margini del cinema d’autore.

Il suo nome completo, Giovanni Brass, era noto a pochi: per tutti era semplicemente “Tinto”, un soprannome diventato marchio, identità, firma. Una firma riconoscibile anche a chi non aveva mai visto i suoi film, tale era la sua presenza nell’immaginario collettivo del cinema italiano degli ultimi decenni.

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Salon Kitty e Caligula: le opere che definirono una carriera

Due titoli, più di ogni altro, sintetizzano l’arco creativo di Tinto Brass e spiegano la sua fama internazionale. Salon Kitty rimane uno dei lavori più discussi della sua filmografia: ambientato nella Berlino nazista, il film usava l’erotismo come lente deformante per indagare il potere, la corruzione e la violenza del regime. Non era intrattenimento nel senso convenzionale del termine — era provocazione con una struttura narrativa e una coscienza storica che molti critici, nel tempo, hanno imparato a riconoscere.

L’altro titolo imprescindibile è Caligula, del 1979, produzione dal destino travagliato che ha generato controversie durate decenni. Il film — ispirato alla figura dell’imperatore romano e scritto da Gore Vidal — fu oggetto di pesanti modifiche in fase di post-produzione da parte dei produttori, in una vicenda che Brass stesso visse come una violazione della propria visione autoriale. Nonostante questo, Caligula è rimasto nel tempo un oggetto cinematografico singolare, studiato, riletto, rivalutato: un caso di studio su cosa accade quando ambizione artistica e interessi commerciali collidono senza trovare sintesi.

Questi due film, insieme, bastano a spiegare perché il nome di Tinto Brass morto stia rimbalzando oggi su testate di tutto il mondo: non era un autore minore, non era un artigiano del cinema di genere. Era qualcuno che aveva costruito un linguaggio proprio, riconoscibile, divisivo — e proprio per questo duraturo.

L’erotismo come poetica, non come formula

Ciò che distingueva Brass dalla produzione erotica di consumo era la consapevolezza con cui maneggiava i propri strumenti. Il corpo nei suoi film non era mai neutro: era sempre carico di significati, sempre inserito in un contesto che lo trascendeva. L’erotismo, per Brass, era l’unica trasgressione rimasta — una frase che il regista aveva pronunciato in più occasioni e che sintetizzava con precisione la sua filosofia creativa.

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Questa postura lo aveva reso inviso a una parte della critica italiana, che faticava a collocarlo in categorie confortanti, e al tempo stesso lo aveva reso oggetto di culto per spettatori e studiosi che cercavano nel cinema qualcosa di più di un semplice intrattenimento. La sua filmografia, vista nel suo insieme, racconta un percorso coerente: quello di un autore che non ha mai smesso di credere nel potere sovversivo delle immagini.

Una morte che chiude un’epoca del cinema italiano

La scomparsa di Tinto Brass, avvenuta a Roma il 4 novembre 2026, non è soltanto la fine di una carriera individuale. È la chiusura di un capitolo specifico del cinema italiano: quello in cui autori come lui potevano costruire una filmografia personale, riconoscibile, anche quando operavano ai margini del sistema produttivo dominante. Brass aveva 93 anni, una vita intera dedicata alle immagini, e una reputazione che — al netto di tutte le polemiche — nessuno ha mai seriamente messo in discussione sul piano della coerenza artistica.

Sapere che Tinto Brass è morto significa fare i conti con l’assenza di una voce che, nel bene e nel male, non si è mai messa in fila. E nel cinema italiano di oggi, dove le voci davvero originali scarseggiano, questa assenza pesa più di quanto si possa dire in poche righe. Resta la sua opera: imperfetta, discussa, viva.

Per chi volesse approfondire la sua figura, Euronews ha pubblicato un profilo dettagliato in occasione della notizia della sua morte. Un punto di partenza per chi non lo conosce ancora, e un documento utile per chi vuole rileggere la sua carriera con gli occhi del presente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.