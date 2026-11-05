Joe Manganiello a Lucca Comics: dal villain di One Piece all’eredità di Dungeons & Dragons

Quando un attore porta con sé due universi narrativi distanti come One Piece e Dungeons & Dragons, il risultato è qualcosa di più di una semplice ospitata a un festival. La presenza di Joe Manganiello a Lucca Comics & Games 2026 ha incarnato esattamente questa dualità: da un lato il villain Crocodile della serie live-action Netflix, dall’altro una figura sempre più centrale nell’ecosistema creativo del gioco di ruolo più famoso al mondo. Un’apparizione che ha dato al festival — e al suo pubblico — molto più di un autografo.

Joe Manganiello a Lucca Comics: il villain di One Piece incontra la community italiana

La partecipazione di Joe Manganiello a Lucca Comics & Games 2026 si è inserita in un’edizione particolarmente densa di significati, con l’attore presente nella duplice veste di interprete del villain Crocodile nella serie live-action di One Piece e di ospite d’eccezione legato al mondo del tabletop gaming. Per un festival che ogni anno trasforma il centro storico di Lucca in un crocevia della cultura pop mondiale, avere Manganiello significa intercettare due delle comunità più appassionate e fedeli del panorama nerd contemporaneo: i fan del manga di Eiichiro Oda e i giocatori di ruolo cresciuti con i manuali della Wizards of the Coast.

Il ruolo di Crocodile — antagonista storico di One Piece, già antagonista del leggendario arco narrativo di Alabasta — rappresenta per Manganiello un ingresso in un franchise di portata globale, con una fanbase che in Italia conta milioni di appassionati. La sua presenza a Lucca ha offerto ai fan italiani un contatto diretto con uno dei volti più riconoscibili di questa ambiziosa produzione live-action.

→ Leggi anche: Mediaset Infinity al Lucca Comics & Games 2026: RIFT e l'inedito One Piece segnano un nuovo capitolo nell'offerta premium della piattaforma

Curatore del programma Lucca60: l’eredità di Dungeons & Dragons

Al di là del ruolo di attore, ciò che rende la presenza di Manganiello a Lucca Comics 2026 particolarmente rilevante è la sua funzione di curatore speciale del programma Lucca60, la sezione dell’edizione dedicata a Dungeons & Dragons. Non si è trattato, dunque, di una semplice ospitata promozionale: Manganiello ha contribuito attivamente alla costruzione di un programma che celebrava uno dei giochi di ruolo più influenti della storia della cultura pop.

Questa scelta da parte degli organizzatori del festival non è casuale. Manganiello è da anni una delle voci più autorevoli e appassionate del mondo D&D nel panorama dello spettacolo internazionale, e la sua partecipazione ha conferito al programma Lucca60 una credibilità che va oltre il nome famoso sul cartellone.

Il panel D&D Icons e la visione per Wizards of the Coast

Uno dei momenti più sostanziosi dell’intera presenza di Joe Manganiello a Lucca Comics è stato il panel D&D Icons, durante il quale l’attore ha presentato la propria visione per un nuovo filone storico che sta sviluppando internamente a Wizards of the Coast. Un annuncio che ha catturato l’attenzione non solo del pubblico presente, ma anche della stampa di settore internazionale.

Nel corso del panel, Manganiello non ha nascosto le tensioni creative che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Ha dichiarato apertamente che Dungeons & Dragons stava procedendo in una direzione creativa non in linea con il suo cuore e la sua anima, rivelando anche di aver sviluppato uno script televisivo per una serie dedicata a Dragonlance — una delle ambientazioni più amate del lore di D&D — che è poi stato accantonato. Una confessione che ha risuonato profondamente tra i fan più affezionati al gioco, consapevoli delle trasformazioni che il brand ha attraversato negli ultimi anni.

→ Leggi anche: Lucca Comics 2026: Godzilla Minus Zero in anteprima mondiale, Percy Jackson 3 e le sorprese di Halloween ridefiniscono il festival

Il fatto che Manganiello abbia scelto il palco di Lucca Comics per condividere questa visione e queste frustrazioni non è un dettaglio secondario. Lucca è uno dei festival europei dove il pubblico del tabletop gaming è più presente, più preparato e più esigente: un interlocutore ideale per chi vuole lanciare un messaggio autentico sulla direzione futura di un franchise.

Un profilo che attraversa generi e community

La carriera di Joe Manganiello — noto al grande pubblico anche per il suo ruolo in True Blood — ha sempre oscillato tra il mainstream hollywoodiano e le sottoculture nerd con una naturalezza rara. Questa capacità di muoversi tra mondi diversi lo rende un ospite particolarmente prezioso per un festival come Lucca Comics & Games, che da sempre cerca di costruire ponti tra intrattenimento popolare e cultura di nicchia.

Il collegamento tra il villain di One Piece e l’ambasciatore di Dungeons & Dragons non è una contraddizione: è, semmai, la sintesi di un profilo professionale che ha fatto della passione autentica per la cultura pop il proprio marchio distintivo. Che si tratti di interpretare un antagonista carismatico in un live-action atteso da milioni di fan o di sedersi al tavolo con i game designer di Wizards of the Coast per immaginare nuovi orizzonti narrativi, Manganiello porta sempre con sé la stessa credibilità.

Lucca Comics & Games 2026 ha offerto a tutto questo un palcoscenico all’altezza, e la doppia presenza dell’attore — come interprete e come curatore — ha lasciato un segno che va ben oltre i confini del festival. Per chi segue da vicino l’evoluzione dei grandi franchise del fumetto e del gioco di ruolo, le parole pronunciate da Manganiello sul futuro di D&D meritano di essere lette con attenzione: raramente un attore parla con questa franchezza di un universo creativo che sente come proprio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.