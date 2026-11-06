Tale e Quale Show segna un nuovo capitolo di successo oltre il 20%, mentre Il Volo si attesta al 16%: i dati Auditel del 28 ottobre ridefiniscono gli equilibri della prima serata

I dati Auditel del 28 ottobre 2026 — mercoledì sera — confermano una tendenza ormai consolidata nel prime time italiano: Tale e Quale Show si impone come punto di riferimento dell’intrattenimento televisivo, superando con nettezza la concorrenza di Canale 5 e registrando numeri che pochi programmi riescono a raggiungere in questa fase della stagione. Gli ascolti tv del 28 ottobre raccontano una serata senza grandi sorprese sul fronte del vincitore, ma con dinamiche interessanti da analizzare nel dettaglio.

Tale e Quale Show supera il 20% di share: i numeri di Rai1

Il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 ha ottenuto uno share del 20,2%, pari a 2.695.000 spettatori. Si tratta di un risultato che vale doppio: non solo per la distanza mantenuta rispetto alla principale alternativa del palinsesto serale, ma anche perché conferma come il format di imitazione canora — ormai un classico del venerdì televisivo italiano — continui ad attrarre un pubblico ampio e fidelizzato, resistendo alle trasformazioni dello scenario mediatico segnato dalla crescita dello streaming.

Il merito di Tale e Quale Show è quello di saper occupare uno spazio preciso nell’offerta televisiva: intrattenimento accessibile, ritmo serrato, competizione tra personaggi noti al grande pubblico. Carlo Conti gestisce il programma con una formula rodata che, stagione dopo stagione, non mostra segni di cedimento nei dati di ascolto. Superare il 20% di share in un panorama sempre più frammentato tra canali digitali e piattaforme on demand non è un risultato scontato, e i numeri del 28 ottobre lo dimostrano con chiarezza.

→ Leggi anche: Tale e Quale Show consolida il suo dominio nella prima serata con il 18,4% di share

Il Volo – Uno per tutti si ferma al 16% su Canale 5

Dall’altra parte del telecomando, Canale 5 ha puntato su Il Volo – Uno per tutti, lo speciale dedicato al trio lirico-pop composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il programma ha totalizzato uno share del 16%, con 1.856.000 spettatori. Un risultato che, in termini assoluti, rappresenta un pubblico significativo, ma che nel confronto diretto con Rai1 evidenzia un divario di oltre quattro punti percentuali.

Il format de Il Volo intercetta un pubblico affezionato al repertorio classico e alle grandi voci, ma fatica a competere con la dimensione partecipativa e l’effetto sorpresa che caratterizza Tale e Quale Show. La differenza negli ascolti tv del 28 ottobre non riguarda tanto la qualità delle proposte quanto il posizionamento strategico: uno show di imitazione con giuria e gara genera coinvolgimento attivo, mentre uno speciale musicale tende a rivolgersi a una platea già convinta.

Il Tavolo di Fazio al 3,4%: la terza serata fatica

Tra gli altri dati rilevanti della serata, emerge il risultato de Il Tavolo di Che tempo che fa, che ha registrato uno share del 3,4%. Si tratta di un numero che segnala le difficoltà del segmento di seconda serata nel trattenere il pubblico dopo le grandi sfide del prime time. Fabio Fazio e il suo format di approfondimento e conversazione si confermano un punto di riferimento per una nicchia fedele, ma lontana dalle platee di massa.

→ Leggi anche: Tale e Quale Show consolida il suo primato: il mercoledì di Rai 1 si tinge di successo con il 18,4% di share

Il confronto tra questi tre programmi offre una lettura interessante del panorama televisivo attuale: da un lato il grande intrattenimento generalista che domina la fascia principale, dall’altro i format più verticali che costruiscono comunità di spettatori più contenute ma spesso più coinvolte.

Cosa raccontano gli ascolti tv del 28 ottobre sul prime time italiano

Analizzare gli ascolti tv del 28 ottobre significa anche interrogarsi sullo stato di salute della televisione generalista in Italia. I dati Auditel di questa serata mostrano che Rai1 rimane la rete più seguita nella fascia di prime time, con un programma capace di superare il 20% in un contesto competitivo sempre più articolato. Canale 5, con il suo 16%, si posiziona come secondo polo dell’offerta serale, confermando che il duopolio Rai-Mediaset continua a strutturare le abitudini di visione di una larga parte del pubblico italiano.

Vale la pena ricordare che i dati Auditel, per loro natura, fotografano un momento preciso e non esauriscono il quadro complessivo del consumo televisivo: la visione differita, il live streaming e le piattaforme digitali contribuiscono a ridefinire continuamente i parametri del successo. Tuttavia, nella logica del prime time tradizionale, 2.695.000 spettatori per Tale e Quale Show restano un riferimento solido e difficile da ignorare. Per chi vuole seguire i dati ufficiali Auditel, il punto di riferimento istituzionale è auditel.it.

La serata del 28 ottobre 2026 si chiude dunque con un verdetto netto: Rai1 vince la sfida del mercoledì sera, Tale e Quale Show consolida il suo primato stagionale e Il Volo raccoglie un pubblico consistente senza riuscire a ribaltare i rapporti di forza. Un esito che rispecchia, più in generale, le dinamiche di un sistema televisivo in cui la fedeltà al format e alla conduzione pesa quanto — se non più — della singola proposta serale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.