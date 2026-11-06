Hope: quando il cinema d’azione sudcoreano abbraccia l’ibridazione tra fantascienza e grottesco

Hope è il film sudcoreano di Na Hong-jin che arriva nelle sale a novembre 2026 dopo 10 anni, un ibrido di fantascienza, azione e commedia grottesca con Hwang Jung-min e Z

Ci sono registi capaci di sparire per anni, quasi di scomparire dalla conversazione pubblica, e poi tornare con un’opera che rimette tutto in discussione. Na Hong-jin è uno di questi: il suo Hope — il film sudcoreano che arriva nelle sale nel novembre 2026 a distanza di un decennio esatto dal suo precedente lavoro — è già uno degli eventi cinematografici più attesi e discussi dell’anno, un oggetto ibrido e difficile da classificare che mescola fantascienza, azione e commedia grottesca con una disinvoltura rara nel panorama internazionale.

Dieci anni di silenzio, poi un ritorno da 157 minuti

L’ultima volta che Na Hong-jin aveva firmato un lungometraggio era il 2016, con The Wailing (Goksung), il thriller soprannaturale che aveva consolidato la sua reputazione internazionale come uno dei cineasti più originali e visionari del cinema coreano contemporaneo. Dieci anni di attesa non sono pochi, e Hope — il film sudcoreano di cui si è cominciato a parlare già al Festival di Cannes nel maggio 2026 — porta su di sé il peso di aspettative considerevoli.

Il risultato è un’opera di 157 minuti che non ha alcuna intenzione di compiacere chi si aspettava una continuazione stilistica di The Wailing. Na Hong-jin cambia registro, o meglio li mescola tutti insieme: Hope è stato descritto come un film di mostri, ma anche come un ibrido tra fantascienza e commedia grottesca, con sequenze d’azione che occupano una porzione consistente della durata complessiva. La durata stessa — quasi due ore e quaranta — segnala l’ambizione di uno spettacolo totale, senza risparmio.

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Una sequenza d’apertura di quasi un’ora: la scelta strutturale più coraggiosa

Uno degli elementi più discussi di Hope riguarda la sua architettura narrativa. Il film si apre con una sequenza d’azione della durata di circa un’ora, una scelta strutturale che nella storia del cinema d’intrattenimento contemporaneo non ha molti precedenti di questa portata. Non si tratta di un prologo, ma di un blocco narrativo autonomo che stabilisce tono, ritmo e registro prima ancora che la storia si articoli nella sua complessità.

Questa decisione, che potrebbe sembrare un rischio calcolato, rivela invece la fiducia di Na Hong-jin nella capacità dello spettatore di stare dentro l’azione senza bisogno di ancoraggi narrativi tradizionali. Il cinema coreano ha già dimostrato, negli ultimi anni, di saper gestire strutture non convenzionali con grande efficacia commerciale e critica — e Hope sembra voler spingere ulteriormente in quella direzione.

Il cast: Hwang Jung-min e Zo In-sung in un monster movie ibrido

A guidare il cast di questo hope film sudcoreano ci sono due nomi di primo piano del cinema coreano. Hwang Jung-min interpreta Bum-seok, il capo della polizia, mentre Zo In-sung è Sung-ki, un cugino cacciatore. La coppia costruisce una dinamica che riflette la natura ibrida del film stesso: da un lato la figura istituzionale, dall’altro quella più istintiva e periferica, entrambe coinvolte in una vicenda che oscilla tra il genere del mostro e la commedia nera.

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Hwang Jung-min è uno degli attori più versatili del cinema coreano degli ultimi due decenni, capace di muoversi con uguale credibilità tra il dramma e il registro grottesco. Zo In-sung, dal canto suo, porta una presenza fisica e carismatica che si adatta bene alle esigenze di un film costruito attorno all’azione. La scelta di Na Hong-jin di affidare a questi due interpreti i ruoli centrali suggerisce una precisa volontà di bilanciare spettacolo e caratterizzazione.

Fantascienza, mostri e grottesco: un genere difficile da etichettare

Definire con precisione il genere di Hope è, forse, l’operazione più complessa che si possa tentare. Il film è stato presentato come un monster movie, ma anche come un’opera di fantascienza con elementi di commedia grottesca e sequenze d’azione di stampo blockbuster. Questa molteplicità non è una mancanza di identità: è, al contrario, una caratteristica che il cinema coreano ha saputo trasformare in punto di forza negli ultimi anni, sfidando le categorie rigide con cui l’industria occidentale tende a organizzare la produzione e il marketing.

Na Hong-jin, che ha scritto e co-prodotto il film oltre ad averlo diretto, sembra aver costruito Hope come un’esperienza che abbraccia il disordine dei generi senza cercare di risolverlo. Il risultato è un’opera che può disorientare le aspettative ma che, proprio per questo, offre qualcosa di difficilmente prevedibile — una qualità sempre più rara nel panorama del cinema d’intrattenimento globale.

Per chi vuole approfondire la filmografia di Na Hong-jin e il contesto del cinema coreano contemporaneo, la scheda Wikipedia italiana di Hope offre un punto di partenza utile. Il film è attualmente in sala: un’occasione per verificare di persona se il ritorno di uno dei registi più originali del cinema asiatico è all’altezza di dieci anni di attesa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.