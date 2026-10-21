The Jackal verso il PrimaFestival di Sanremo 2027: la trattativa con la Rai

Qualcosa si muove nei corridoi della Rai in vista del Festival di Sanremo 2027, e il nome che circola con insistenza per la conduzione del PrimaFestival è quello di The Jackal: il collettivo comico composto da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone sarebbe in trattativa avanzata con la televisione pubblica per aggiudicarsi lo spazio che precede le serate dell’Ariston. Stando alle indiscrezioni che circolano in questi giorni, l’accordo sarebbe ormai vicino alla chiusura, con la firma come unico passaggio ancora mancante.

The Jackal al PrimaFestival di Sanremo 2027: lo stato della trattativa

Le voci su The Jackal e il PrimaFestival di Sanremo 2027 si sono intensificate nelle ultime settimane, alimentate da fonti che descrivono le negoziazioni con la Rai come molto avanzate. Non si tratta di un semplice rumor in fase embrionale: la trattativa sarebbe strutturata, concreta e, secondo le indiscrezioni, prossima alla firma definitiva. Manca ancora un’ufficializzazione da parte della Rai o una dichiarazione diretta dei membri del collettivo, ma il quadro che emerge è quello di un accordo che ha superato le fasi preliminari.

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana trasmessa su Rai 1 nei giorni del Festival, uno spazio che negli anni ha assunto un peso crescente nell’ecosistema sanremese: anticipa le serate, intervista gli artisti in gara, alimenta l’attesa del pubblico. Affidarla a un gruppo come The Jackal significherebbe portare su Rai 1 un linguaggio costruito online, capace di intercettare generazioni di spettatori abituate a un intrattenimento più dinamico e irriverente rispetto ai canoni tradizionali della televisione generalista.

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Il ruolo di Stefano De Martino nella trattativa

Un elemento che distingue questa vicenda da una semplice indiscrezione di corridoio è il coinvolgimento attivo di Stefano De Martino, confermato alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Secondo quanto riportato, sarebbe proprio De Martino a spingere con convinzione per l’accordo con The Jackal, sostenendo la candidatura del collettivo napoletano come scelta ideale per il PrimaFestival.

Questo dettaglio non è secondario. Il conduttore del Festival ha storicamente un peso nella definizione dell’immagine complessiva della manifestazione, e il fatto che De Martino si stia muovendo in prima persona per portare The Jackal nella squadra di Sanremo 2027 suggerisce una visione coerente di quale tono e quale pubblico si intenda raggiungere. De Martino ha costruito la sua ascesa televisiva più recente proprio su un registro pop e diretto, lontano dalla solennità istituzionale: scegliere The Jackal per il PrimaFestival sarebbe in linea con questa sensibilità.

Chi sono The Jackal e perché questa scelta ha senso

The Jackal è un collettivo nato a Napoli che ha costruito la propria identità attraverso il web, con video virali, parodie e produzioni originali che hanno saputo evolvere nel tempo verso formati sempre più strutturati. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone rappresentano una squadra già rodata, capace di lavorare in gruppo mantenendo dinamiche riconoscibili per il pubblico che li segue da anni.

Il passaggio alla televisione non sarebbe una novità assoluta per il collettivo, ma approdare al PrimaFestival di Sanremo 2027 su Rai 1 rappresenterebbe comunque un salto di scala significativo: Sanremo è uno degli appuntamenti televisivi con gli ascolti più alti dell’anno in Italia, e la visibilità garantita da quella vetrina non ha paragoni nel panorama nazionale.

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Portare The Jackal nel formato del PrimaFestival significa anche scommettere su un prodotto capace di tenere insieme spettatori di età e abitudini diverse: chi conosce il collettivo dai social e chi invece scopre Sanremo attraverso Rai 1 ogni febbraio. È una scommessa sulla capacità del gruppo di adattare il proprio stile a un contenitore televisivo tradizionale senza perdere la propria riconoscibilità.

Cosa manca ancora per la conferma ufficiale

Al momento, nessuna fonte ufficiale — né la Rai né i diretti interessati — ha confermato pubblicamente l’accordo. Le indiscrezioni convergono nel descrivere le trattative come molto avanzate e la firma come il solo passaggio formalmente mancante, ma fino all’annuncio ufficiale la notizia resta nel perimetro delle indiscrezioni, per quanto consistenti e coerenti tra loro.

È prassi comune che accordi di questo tipo vengano resi pubblici dalla Rai in momenti precisi della stagione comunicativa, spesso in coincidenza con la presentazione ufficiale del Festival. Sanremo 2027 è ancora a diversi mesi di distanza, e la macchina organizzativa ha tempi propri. Ciò che appare chiaro, tuttavia, è che la trattativa tra The Jackal e la Rai per il PrimaFestival di Sanremo 2027 non è un’ipotesi vaga: è un percorso negoziale concreto, sostenuto anche dalla spinta di Stefano De Martino, che sembra voler costruire attorno al Festival un’identità precisa e riconoscibile già a partire dagli spazi che lo anticipano ogni sera.

Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi delle comunicazioni ufficiali sul Festival, è ragionevole attendersi che la situazione si chiarisca definitivamente. Per ora, il segnale che arriva è abbastanza nitido da rendere The Jackal i favoriti concreti per la conduzione del PrimaFestival 2027.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.