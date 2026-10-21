La Mummia: The Book of the Dead, Brendan Fraser e Rachel Weisz ridefiniscono il mito con Radio Silence alla regia

La Mummia: The Book of the Dead è il quarto capitolo della saga con Brendan Fraser e Rachel Weisz, diretto da Radio Silence. Uscita prevista ottobre 2027.

Quasi tre decenni dopo l’uscita del primo capitolo, La Mummia torna sul grande schermo con un quarto film ufficialmente intitolato La Mummia: The Book of the Dead. La notizia, confermata nell’ottobre 2026, porta con sé un elemento che difficilmente si poteva prevedere: Brendan Fraser e Rachel Weisz si riuniscono davanti alla macchina da presa, mentre dietro di essa siedono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo di regia noto come Radio Silence. Un’operazione che ridefinisce i confini di ciò che un franchise può fare con il proprio passato.

Il quarto capitolo di una saga che non si dimentica

La Mummia: The Book of the Dead è il quarto film della saga prodotta da Universal Pictures, e il suo annuncio segna un momento narrativamente significativo per il franchise. I primi tre capitoli — con Fraser e Weisz nei panni di Rick e Evelyn O’Connell — avevano costruito un universo avventuroso che mescolava horror, commedia e action con un equilibrio raro, conquistando generazioni di spettatori. Dopo quasi trent’anni, il ritorno della coppia protagonista originale non è semplicemente un’operazione nostalgia: è una scelta editoriale precisa, che punta sulla continuità narrativa piuttosto che su un reboot o su un rilancio con nuovi volti.

La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall, e il titolo stesso — con il riferimento esplicito al Libro dei Morti — suggerisce un ritorno alle radici mitologiche egiziane che avevano caratterizzato i film originali. Nessun dettaglio di trama è stato confermato ufficialmente al di là di questo elemento, ma è sufficiente a orientare le aspettative del pubblico verso un registro familiare.

Fraser e Weisz: un ritorno che vale più di un sequel

La riunione tra Brendan Fraser e Rachel Weisz è probabilmente l’aspetto più discusso dell’annuncio. Fraser, tornato alla ribalta cinematografica con la vittoria dell’Oscar per The Whale di Darren Aronofsky, porta con sé un peso biografico e artistico che aggiunge profondità alla sua presenza nel progetto. Weisz, dal canto suo, è rimasta una delle attrici più rispettate del panorama internazionale. Vederli di nuovo insieme nel contesto di La Mummia: The Book of the Dead non è solo un fatto di casting: è un evento culturale che il pubblico legato alla saga attendeva da anni.

Accanto a loro tornano anche volti storici del franchise: John Hannah riprende il ruolo di Jonathan, il fratello irresistibilmente comico di Evelyn, mentre Oded Fehr e Kevin J. O’Connor completano il gruppo dei ritorni confermati. A questi si affiancano le new entry Michael Johnston e Numan Acar, che portano sangue nuovo in un cast che bilancia continuità e rinnovamento.

Radio Silence alla regia: la scelta che cambia la prospettiva

La decisione di affidare la regia a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett — il duo di Radio Silence noto per aver rivitalizzato il franchise di Scream con i capitoli del 2022 e del 2023 — è la più rivelatrice sul tono che il progetto intende assumere. Radio Silence ha dimostrato di saper lavorare con proprietà iconiche senza tradirne l’identità, iniettando energia contemporanea senza cancellare la memoria del passato. È esattamente la competenza che un quarto capitolo come questo richiede.

Le riprese sono attualmente in corso a Londra, con un’uscita nelle sale fissata per il 15 ottobre 2027. La data autunnale suggerisce un posizionamento strategico nel periodo di Halloween, coerente con il tono avventuroso-horror che ha sempre contraddistinto la saga.

Perché questo annuncio arriva nel momento giusto

Il mercato cinematografico del 2026 premia i franchise con radici solide e identità chiare. La Mummia: The Book of the Dead si inserisce in questo contesto con un vantaggio preciso: non deve costruire un universo da zero, ma può contare su un affetto del pubblico sedimentato nel tempo. La combinazione di un cast che include sia i protagonisti originali sia nuovi interpreti, una regia affidata a un duo con un curriculum recente e rilevante, e un titolo che evoca immediatamente l’immaginario della saga, costruisce le premesse per un ritorno credibile e atteso.

Per chi vuole seguire l’evoluzione del progetto, le prime informazioni ufficiali sul ritorno di Fraser e Weisz sono disponibili tra le fonti che hanno lanciato l’annuncio. Con le riprese già avviate a Londra e l’ottobre 2027 come orizzonte, il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.