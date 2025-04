Il Pupone potrebbe presto sbarcare sul piccolo schermo in una veste inedita: grande attesa e forte curiosità dei fan

Di questi tempi, Francesco Totti è molto più al centro del gossip che delle notizie legate alla sua lunga e straordinaria carriera nel calcio. Inevitabilmente, il suo divorzio da Ilary Blasi (ancora in corso e ricco di colpi di scena) non fa che alimentare la cronaca rosa.

Eppure, il 48enne romano che ha appeso le scarpe da calcio al chiodo continua a vivere nei ricordi dei tifosi come l’ultimo re di Roma: il giocatore che ha regalato forti emozioni, un capitano che rimarrà per sempre nella storia del calcio.

I suoi fan nutrono ancora il desiderio di rivederlo in campo, anche se ciò non sarà più possibile come un tempo. Tuttavia, Francesco Totti potrebbe accontentarli in un modo del tutto diverso, approdando – invece che sul prato verde – su una pista da ballo.

Francesco Totti nel programma di Milly Carlucci

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più longevi della televisione italiana, tanto che quest’anno compie 20 anni. Un anniversario importante che Milly Carlucci, regina assoluta del format, non ha intenzione di far passare inosservato.

Per celebrare l’evento, è stato annunciato uno speciale: Sognando Ballando, una sorta di festa di compleanno basata sui ricordi del programma, con ospiti di alto livello. La conduttrice ha già scelto Christian De Sica per l’occasione, ma non si ferma qui.

Secondo le ultime indiscrezioni, Milly Carlucci vorrebbe coinvolgere anche Francesco Totti, una figura amata da milioni di persone, anche da chi non segue il calcio. A rafforzare questa ipotesi c’è un avvistamento recente del Pupone in compagnia di Paolo Belli in un ristorante romano. Forse stavano discutendo degli accordi?

Conoscendo la determinazione della Carlucci e la sua abitudine a puntare sempre in alto, è davvero possibile che Francesco Totti sarà protagonista di Ballando con le Stelle, almeno in questa forma particolare. Si tratta di uno spin-off celebrativo, nato per raccontare l’essenza del programma, e non possono mancare nomi importanti. Nonostante Totti, dopo la carriera calcistica, abbia scelto una vita più riservata (gossip escluso), potrebbe fare un’eccezione per l’amatissima Milly.

Ovviamente c’è ancora grande mistero sul ruolo che potrebbe avere: farà solo una comparsa? Parteciperà attivamente, magari con un ballo? Oppure si limiterà a raccontare la sua esperienza calcistica? Al momento non è dato saperlo, ma una cosa è certa: la sua presenza è attesissima. A questo punto rimane solo una domanda: quando andrà in onda? Sognando Ballando sarà trasmesso in prima serata a partire dal 9 maggio, ovviamente su Rai Uno.