Hollywood annuncia la realizzazione del sequel di una delle commedie più amate di sempre e scatena l’entusiasmo del mondo.

Il mondo di Hollywood sa come far impazzire gli appassionati del cinema e scatenare il loro entusiasmo. Accanto alla realizzazioni di nuovi progetti, spesso, i produttori pensano alla realizzazione di sequel di film che hanno già ottenuto un successo clamoroso. Rientra in questa categoria la scelta di realizzare il quarto film di una delle commedie più divertenti e amate di sempre.

Allegra, leggere, divertente e ricca di colpi di scena, il film in questione ha regalato al pubblico anche un’immagine diversa di uno degli attori più amati di sempre. Il regista per dirigere il sequel è già stato scelto, ma come sarà sviluppata la trama? E, soprattutto, di quale film si sta parlando?

Hollywood: il sequel di Ti presento i miei, chi è il regista

Ben Stiller e Robert De Niro nella commedia “Ti presento i miei” hanno formato una coppia divertente e super affiatata offrendo uno spaccato di quello che può essere il rapporto tra genero e suocero. Ti presento i miei è un film del 2000 co-prodotto e diretto da Jay Roach ed è il primo capitolo di una trilogia che comprende Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri.

Secondo quanto fa sapere Deadline, il quarto capitolo è in fase di realizzazione e sarà diretto da John Hamburg, già sceneggiatore originale della commedia. Jay Roach continuerà ad essere presente nel film, ma stavolta solo come produttore. Nel cast saranno presenti i due protagonisti principali ovvero Ben Stiller e Robert De Niro che torneranno a ricoprire i ruoli di Greg e Jack. Il titolo del quarto film, invece, non è ancora stato scelto e anche la trama, per il momento, resta top secret.

Come fa sapere Deadline, la trama è stata resa nota soltanto a pochissime persone coinvolte nel progetto e dovrebbe restare segreta fino a quando il film non sarà effettivamente realizzato. L’annuncio, però, di un quarto film di una trilogia che ha scritto la storia della commedia americana ha già scatenato l’entusiasmo dei fan non solo di De Niro che, nei panni di Jack ha offerto anche un’immagine divertente e ironica del suo talento, ma anche di Ben Stiller, amatissimo non solo negli Statio Uniti, ma anche nel mondo proprio per la sua indiscussa vena ironica. Non resta, dunque, che attendere il ritorno dei due attori sul set.