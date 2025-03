Arriva un annuncio clamoroso su uno degli attori più amati del mondo: la scelta drastica di George Clooney

A 63 anni, George Clooney affronta con la consueta ironia la fase attuale della sua carriera. L’attore e regista, consapevole dei cambiamenti inevitabili con l’età, ha dichiarato di aver in animo una scelta molto importante per il prosieguo della sua carriera. Il suo obiettivo è quello di affrontare Hollywood con serenità, seguendo l’esempio di grandi attori del passato, come Paul Newman.

L’evoluzione di Clooney rappresenta un esempio di come un artista possa reinventarsi, accettando con intelligenza il passare del tempo e adattando il proprio percorso alle nuove opportunità che l’età e l’esperienza gli offrono.

Un cambio di rotta consapevole

Recentemente impegnato al fianco di Brad Pitt nel film Wolfs, Clooney si sta dedicando sempre più alla regia, come dimostra il suo ultimo lavoro The Boys in the Boat (2023), in cui non compare come attore. La sua carriera di regista, iniziata nel 2002 con Confessioni di una mente pericolosa, gli ha permesso di esplorare nuove sfide cinematografiche, senza restare ancorato ai ruoli che hanno caratterizzato il suo passato da sex symbol.

Clooney, vincitore di due Oscar (miglior attore non protagonista per Syriana nel 2006 e miglior produttore per Argo nel 2013), ha sempre dimostrato un’attenta pianificazione della sua carriera. In un’intervista rilasciata al Washington Post, ha espresso la sua ammirazione per Paul Newman, sottolineando come l’attore abbia saputo accettare il passare del tempo senza forzature: “Con Il Verdetto capì di essere diventato un caratterista e abbracciò quel ruolo senza cercare di sembrare più giovane o modificare il proprio aspetto”.

Attualmente, Clooney si sta cimentando a teatro con il ruolo del giornalista Edward Murrow, che nel film Good Night, and Good Luck (2005) aveva affidato a David Strathairn. Con grande onestà, l’attore ha ammesso che all’età di 42 anni non avrebbe potuto rendere al meglio quel personaggio, mentre oggi si sente pronto per affrontare nuove sfide interpretative adatte alla sua maturità. Una scelta non da poco.

“A 63 anni non posso mettermi in competizione con i giovani attori di venticinque anni. Non è più il mio ruolo. Ho chiuso con le commedie romantiche”, ha dichiarato Clooney, aggiungendo di guardare con interesse al teatro, un mondo che fino a qualche tempo fa non si sentiva pronto ad affrontare. “Non c’è un solo attore che non sogni di andare a Broadway. È una sfida entusiasmante”.