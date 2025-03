Tradimento, le anticipazioni dalla Turchia rivelano che Selin tenta il suicidio: la giovane morirà? Lascerà la soap? Ecco tutti gli spoiler.

Tradimento è tra le nuove soap turche di Mediaset. La serie sin dal debutto ha ottenuto un vasto seguito tanto che la rete del Biscione le ha riservato un posto in prima serata. Intrighi, bugie e passioni caratterizzano la trama di questa neo fiction, che ha monopolizzato l’attenzione dei telespettatori appassionati del genere. Le anticipazioni che giungono dalla Turchia e che in gran parte fanno riferimento alla seconda stagione di Tradimento non sono prive di colpi di scena.

Secondo quanto diffuso in rete Selin tenta il suicidio e la sua vita è in serie pericolo: morirà? La situazione tra Selin e Tolga è sempre più complicata e non sembra subire una svolta neanche dopo che la rivelazione della gravidanza. Del resto l’uomo non ha mai amato la moglie, la sposata solo per far dispetto a Oylum che ha accettato di diventare la moglie di Behram. Tolga è ancora innamorato di Oylum e ora che il marito è in ospedale è convinto di potersi riavvicinare a lei.

Oylum ha scoperto che Tolga è il vero padre di Can e che per un errore nei calcoli ha creduto fosse Beharam. Tuttavia la giovane decide di rimanere con il marito anche se nella seconda stagione Tolga è sempre più ossessionato da lei. Quando la vede ad un bar con Kahramam, cugino del marito, che per altro è innamorato di Selin, le fa una scenata. Accusa l’uomo di voler sedurre Oylum. I due finiscono per picchiarsi e il tutto viene ripreso da un presente che pubblica il video in rete.

Selin disperata tenta di uccidersi: Serra la soccorre

Tolga e Oylum finiscono al centro del gossip, tutta la città parla di loro. La madre di Beharam sottrae Can a Oylum e la invita ad andare a vivere a casa dei genitori. Le immagini vengono poi viste da Selin che chiederà spiegazioni al marito: Tolga decide così di lasciarla, non riesce ad amarla come lei vorrebbe anche se è incinta, ma soprattutto non può dimenticare Oylum. La giovane disperata tenta il suicidio: ingerisce un mix di farmaci.

Serra grazie ad un’amica vede il video e si preoccupa immediatamente per Selin, Corre a casa della sorella e la trova sul letto senza sensi. Chiama immediatamente i soccorsi e Tolga. Selin viene portata in ospedale dove le apprestano le prime cure. Morirà? Intanto Serra se la prende con Tolga e lo accusa del tentato suicidio della sorella.

Nonostante la drammaticità del momento Tolga non si renderà conto fino in fondo di quanto è successo, il suo pensiero è sempre rivolto verso Oylum.