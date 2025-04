Grande gioia per Maria De Filippi e tutto il suo entourage: un nuovo componente si unirà alla grande famiglia dell’amata conduttrice

Da oltre 20 anni, Maria De Filippi entra nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo con l’eleganza e l’educazione che la contraddistinguono. Una figura carismatica, amata dai telespettatori, ma soprattutto una professionista che sta facendo la storia della televisione italiana.

Da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, da Tu sì que vales ad Amici: i suoi programmi sono veri e propri pilastri di Mediaset e il pubblico li ama perché offrono intrattenimento, emozione, suspense e anche una buona dose di ironia.

Tra tutti, è sicuramente il talent show Amici quello che Maria sente più vicino al cuore. Non solo perché è con Amici che ha iniziato la sua straordinaria carriera – anche se agli albori il format era diverso, più orientato ai problemi degli adolescenti e al loro rapporto con i genitori – ma perché è sempre stato un mondo dove la gioventù era protagonista. Per questo motivo, in un certo senso, gli allievi di Amici sono sempre stati un po’ come figli per lei.

Viva la nonna! Felicità nello studio di Amici

Maria De Filippi è una donna dello spettacolo di grande talento, ma è anche una mamma. Pur non avendo avuto figli biologici con Maurizio Costanzo, con il compianto giornalista ha adottato Gabriele, che oggi lavora dietro le quinte dei suoi programmi.

Tutti i ragazzi di Amici la stimano e le vogliono bene, perché per molti rappresenta un punto di riferimento. Alcuni di loro, anche grazie a lei, sono riusciti a entrare nel firmamento dei Big della musica italiana. Come una madre, li ha accompagnati per mano fino al momento in cui hanno spiccato il volo.

Tra questi c’è Alessandra Amoroso, volto iconico di Amici, che oggi è – inutile sottolinearlo – una delle interpreti più amate e acclamate del panorama musicale italiano. La cantante salentina ha annunciato da poco di essere incinta, una notizia che ha riempito di gioia i suoi fan.

Nonostante Maria De Filippi sia una donna molto riservata, sempre attenta a proteggere la sua privacy, non ha resistito all’emozione per la lieta novella. In una recente puntata del talent show di canale 5, ha compiuto un gesto dolcissimo, proprio come farebbe una mamma con una figlia in dolce attesa.

Accogliendo Alessandra Amoroso in studio, la conduttrice l’ha abbracciata con grande affetto e ha baciato il suo pancino, che inizia a intravedersi nella sua emozionante rotondità. “Evviva la nonna!” ha esclamato con gioia la cantante, tra gli applausi del pubblico.