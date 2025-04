Qui è giovanissima è bellissima: oggi è la regina indiscussa della fiction italiana, amatissima dal pubblico, impossibile non riconoscerla.

Bellissima, giovanissima e con tanti sogni ancora da realizzare. Si presenta così la protagonista della foto che, dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo tanti anni fa, oggi, non solo è sempre bellissima, ma è assolutamente la regina indiscussa della fiction italiana, capace di incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Capelli lunghi, viso angelico e lentiggini, la protagonista della foto è una bellezza totalmente naturale e che piace davvero a tutti. Oltre ad essere bellissima, con il tempo, ha dimostrato di essere super professionale, talentuosa, simpatica e ironica. Osservando bene la foto è difficile non riconoscerla: oggi, infatti, è praticamente identica.

Chi è la regina della fiction amatissima da tutti

La protagonista della foto non è italiana, ma in Italia ha trovato non solo il successo, ma anche l’amore. Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona, ha cominciato la carriera quando aveva solo 17 anni lavorando come indossatrice. Lavoro che le permette di trasferirsi in Italia cominciando a muovere i primi passi in tv prima di conquistare il grande successo sia come conduttrice di programmi come Zelig e poi come attrice di film e fiction di grande successo come Il cuore altrove, La cena per farli conoscere, Un paradiso per due, I cerchi nell’acqua, Un’altra vita, Non dirlo al mio capo e tanto altro.

Tutti questi indizi dovrebbero essere sufficienti per riconoscere Vanessa Incontrada. Nella foto che avete visto all’inizio dell’articolo, la Incontrada stava svolgendo il suo primo provino per Mediaset, azienda che le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico affidandole la conduzione di Zelig in coppia con Claudio Bisio.

Da quel provino che potete vedere anche nel filmato in basso sono trascorsi diversi anni e la vita della Incontrada è cambiata. Oggi, oltre ad essere un’attrice e una conduttrice di successo, è anche una mamma felice di Isa, frutto del suo amore con l’imprenditore toscano Rossano Laurini con cui è tornato il sereno dopo una piccola crisi.

Nonostante il successo, la Incontrada ama la vita semplice. Raramente, infatti, partecipa ad eventi mondani preferendo trascorrere il tempo libero con la famiglia e gli amici nella sua casa a Follonica, in provincia di Grosseto. La Toscana è diventata la sua seconda casa anche se, appena può, torna a Barcellona, nella sua città, per riscoprire le sue origini.