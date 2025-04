Dopo la clamorosa notizia della rottura, arriva il colpo di scena: ritorno di fiamma per l’ex coppia amatissima. Una foto conferma tutto.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. La famosa frase intonata da Antonello Venditti rispecchia la situazione di una coppia amatissima che, dopo i rumors di una crisi clamorosa, scacciano tutte le voci con una foto in cui tornano a mostrarsi insieme. La coppia che ha sempre vissuto la relazione in modo discreto e riservato annunciando, ad esempio, l’inizio della storia, semplicemente con dei contenuti social.

Allo stesso modo, di fronte alle varie voci di crisi, la coppia ha preferito il silenzio smentendo, poi, tutte le indiscrezioni con una foto che mette fine a tutti i pettegolezzi. La foto che sancisce il ritorno di fiamma è diventata così virale e scatenato l’entusiasmo dei fan che temevano una rottura definitiva.

Chi è la coppia che ha avuto il ritorno di fiamma

Negli scorsi giorni, mentre Elisabetta Canalis si trovava in Italia per lavoro, sono circolate voci in merito ad una crisi di coppia con Georgian Cimpeanu. Il settimanale DiPiù aveva parlato anche di un presunto tradimento che, però, non è mai stato confermato. A distanza di giorni dal gossip, Elisabetta Canalis e George Cimpeanu zittiscono tutte le voci come sanno fare loro ovvero condividendo sui social un video in sui si mostrano mentre si allenano, sempre più complici e affiatati che mai.

A condividere anche la foto dell’allenamento di coppia è stata anche Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso l’immagine della coppia sancendo così il ritorno di fiamma.

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, la Canalis aveva ritrovato l’amore proprio con l’allenatore Georgian Cimpeanu con cui, nell’ultimo periodo, si è spesso mostrata insieme sui social. Molto discreta e riservata, la showgirl che, da anni, vive a Los Angeles dove sta crescendo la figlia Skyler, la Canalis protegge la propria vita privata evitando di commentare tutte le notizie che circolano sul suo conto.

Nessuna rottura, dunque, tra la Canalis e Georgian Cimpeanu con cui condivide non solo l’amore e la complicità tipica di una coppia, ma anche la passione per lo sport. La Canalis, infatti, è ormai diventata una sportiva a tutti gli effetti e proprio grazie alla passione per lo sport ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con il chirurgo con cui ha avuto la figlia Skyler.