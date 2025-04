Ci sono indiscrezioni che vedono l’ex volto di Canale 5 al timone di Domenica in: Mara Venier lascia lo storico programma?

Domenica in pare abbia accusato il colpo e forse nell’arco di oltre vent’anni di conduzione della bravissima e amata Mara Venier potrebbe oggi sentire qualche acciacco di troppo. Zia Mara è una delle regine del piccolo schermo e non serve neanche sottolineare l’affetto e l’amore che il pubblico le dimostra puntualmente anche sui social.

In questi ultimi giorni, visto che manca poco alla chiusura di stagione di uno dei format più storici dell’azienda del servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano, ritorna all’attenzione il suo destino per l’anno prossimo. Mara Venier sarà ancora una volta la conduttrice di Domenica In? La domanda è lecita visto che la stessa presentatrice negli ultimi anni ha ammesso spesso la volontà di prendersi una pausa dal contenitore domenicale, per dedicarsi di più alla sua famiglia, per esplorare nuovi progetti, per cambiare.

Anche se ogni volta è ritornata sui suoi passi, perché la stima e l’affetto che nutre verso lo show e verso il pubblico che finora l’ha sempre sostenuta, è troppo forte. Eppure, quest’anno si sente un’aria diversa come se questa volta forse.. davvero Mara Venier lascerà il timone dello show. Il motivo? Una strana chiusura in anticipo, perché gli ascolti auditel seppur dignitosi non avrebbero brillato come negli anni passati probabilmente schiacciati dalla fortissima concorrenza del pomeridiano di Amici.

I vertici Rai starebbero valutando il da farsi

Visto che la guerra dei palinsesti si gioca su strategie sottili e ben studiate, a colpi di programmazioni mirate di calendari, si potrebbe dire che questa volta abbia vinto Piersilvio Berlusconi. Domenica in quest’anno non sarebbe partita neanche col piede giusto e il talent show di Maria De Filippi avrebbe dato, come si suol dire, il colpo di grazia.

Ragion per cui i vertici Rai stanno facendo delle valutazioni concrete e pare che proprio in questi ultimi giorni si si stia arrivando ad una conclusione estrema: sostituire Mara Venier. E quale nome spunta dal cappello? Un vero colpo di scena anche se qualcuno potrebbe averci già pensato. Il nome è quello di Barbara D’Urso.

Carmelita potrebbe tornare a settembre su Rai 1 a intrattenere il pubblico nei pomeriggi della domenica. Una notizia non ancora confermata – infatti si tratta solo di supposizioni e non c’è nulla di concreto – ma che già è diventata virale e che accende i riflettori sull’ ex volto di Canale 5, spodestata, per volere di Mediaset, da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Nel frattempo la data fissata per l’ultima puntata di Domenica in e domenica 11 maggio: un anticipo che ha lasciato basiti anche gli addetti ai lavori, visto che poteva continuare per altre tre settimane.