Mediaset non si ferma più e cala l’asso con una nuova serie rinomatissima: il cast è ricco di nomi bomba amatissimi dal pubblico.

Dopo Tutto quello che ho, fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonino, in attesa della messa in onda della seconda stagione di Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi, Mediaset punta ancora sulla grande fiction lanciando ufficialmente la sfida alla Rai che, con le sue fiction, vince sempre la gara degli ascolti.

Con la nuova serie tv, però, Mediaset punta a battere la concorrenza grazie ad una storia avvincente e ad un cast di attori famosissimi, apprezzati dagli addetti ai lavori e amati dal pubblico. In cantiera, infatti, c’è la realizzazione di una nuova serie per canale 5 che racconta una storia di riscatto e amore materno, diretta da Fabrizio Costa.

Mediaset: tutto sulla nuova serie di canale 5

La nuova serie Mediaset che sarà trasmessa da canale 5 s’intitola “Una nuova vita“. Le riprese sono ufficialmente cominciate e i protagonisti sono due attori che il pubblico della fiction italiana conosce molto bene. La protagonista femminile è un’ex Miss Italia che, oggi, è considerata una delle migliori attrici di serie tv. Si tratta di Anna Valle, classe 1975. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 1995, la Valle ha trovato la propria strada nella recitazione.

Sono tantissime, infatti, le fiction di cui è stata protagonista e che sono state trasmesse con successo sia dalla Rai che da Mediaset. Tra i titoli più amati dal pubblico spiccano Commesse, Cuore, Per amore, Soraya, Le stagioni del cuore, Callas e Onassis, Un amore e una vendetta, Questo nostro amore, Sorelle, Vite in fuga, Luce dei miei occhi, Le onde del passato.

Il protagonista maschile, invece, è Daniele Pecci. Classe 1970, attore e regista teatrale, come Anna Valle, è stato il protagonista di tante fiction. Quelle più amate dal pubblico sono state: Il bello delle donne, Orgoglio, L’ultimo padrino, Sposami, Purché finisca bene – Una coppia modello, I Medici – Nel nome della famiglia, Cuori, Le indagini di Lolita Lobosco.

Entrambi discreti e riservatissimi, Anna Valle e Daniele Pecci sono attualmente impegnati sul set per regalare al pubblico di canale 5 una nuova e avvincente serie che racconta la storia di una donna, coraggiosa, determinata e disposta a tutto per dimostrare la propria innocenza e a riconquistare l’affetto del figlio che, di lei, non vuole più saperne.

Emozioni, colpi di scena e tanta suspance per la nuova serie Mediaset che punta a stupire ancora una volta i propri telespettatori.