La nuove stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani, promette già grandi novità ai telespettatori che non vedevano l’ora del ritorno.

Belve è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, che ne apprezza l’ironia e la profondità, equilibrando perfettamente colpi di scena e momenti da varietà. Grazie alle interviste senza filtri proposte dalla Fagnani, il programma ha saputo guadagnarsi un posto di diritto tra i programmi più interessanti del palinsesto RAI.

Nato sul canale Nove nel 2018, Belve ha saputo crescere in silenzio, per poi esplodere, approdando su Rai 2 nel 202, guadagnandosi anche la prima serata. Una scalata inarrestabile, grazie a uno stile unico, fatto di domande dirette, che non lasciano scampo, precise e taglienti come un bisturi chirurgico.

Belve, la nuova stagione in arrivo

Adesso, Belve è tornato dopo una lunga pausa e la nuova stagione ha già visto la risposta positiva del pubblico RAI. Le prime interviste hanno già fatto impazzire il pubblico che ha apprezzato, come sempre, la formula proposta dal programma, ormai marchio di fabbrica.

Vuoi anche la novità musicale introdotta da Serena Brancale, reduce da Sanremo con Anema e core, diventata subito un tormentone indimenticabile. Ogni settimana la cantante pugliese proporrà una sua cover di un grande successo, impreziosendo il programma con intermezzi musicali originali e in tema col programma.

Quest’anno, oltre agli ospiti iniziali che il pubblico ha già potuto apprezza nelle prime puntate andate in onda, ci sono nomi famosissimi. Il salottino di Francesca Fagnani accoglierà personalità dello spettacolo e del varietà, ma anche della politica arrivando a ospitare nomi ormai altisonanti.

Si ricomincia quindi, dopo i primi episodi, con Milli d’Abbraccio, nota attrice pornografica dell’epoca d’oro, ma diventata oggi anche politica e produttrice musicale. Si passerà poi a Raz Degan attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano, noto anche per la sua relazione con Paola Barale.

Si proseguirà poi con Michele Morrone, attore e cantante, noto per la sua interpretazione nel film 365 giorni e per l’album musicale Dark Room. Il salotto vedrà poi Nino Frassica, noto attore e apprezzato comico, in grado di attraversare generazioni di fan, grazie alla sua lunga carriera.

Si concluderà infine con Paola Iezzi, cantautrice, musicista, disc jockey e produttrice discografica, che ha fatto parte del duo musicale Paola e Chiara. Resta ancora in dubbio solo una partecipazione, quella di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico dal 2023, ma si sa, ormai Belve è un passaggio obbligato.