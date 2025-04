L’addio in diretta ha sconvolto i fan, non se lo aspettava nessuno ma la sua carriera non finisce qui, ci sono altre sorprese.

È con la voce rotta dall’emozione ha annunciato il suo ritiro dalla conduzione del programma che portato avanti negli ultimi due anni. Un addio che ha colto di sorpresa molti, se non tutti telespettatori, abituati a vedere il suo volto ormai familiare ogni sera.

La fine di un percorso che l’ha portata nelle case di molti italiani, che vedevano in lei un punto di riferimento, un appuntamento fisso. Un saluto accorato ai telespettatori, che si chiedono adesso quando potranno rivedere la loro beniamina dopo il commiato in diretta televisiva pochi giorni fa.

L’addio a Lineanotte, Monica Giandotti lascia il programma

È così che Monica Giandotti ha voluto esprimere la propria gratitudine verso il suo pubblico, ma anche verso la sua la redazione. Il saluto a colleghi, tecnici e tutti coloro che hanno fatto parte del suo percorso alla conduzione di uno dei programmi più apprezzati della RAI.

Un saluto visibilmente sincero e affettuoso, che pare non aver sollevato polemiche o obiezioni, a corollario di una carriera eccelsa e meritevole. Un addio pacato, senza isterie e scene esagerate, sinonimo di un rispetto per la professione e il pubblico come pochi se ne vedono in televisione.

Giandotti ha dichiarato: “Non sarò più qui” alla fine della puntata, riuscendo a mantenere quel contengo che tanto l’ha contraddistinta finora alla conduzione. Sui social non sono mancate le manifestazioni di affetto e dispiacere, da parte del pubblico, per questa inaspettata notizia che apre le porte a diverse novità.

Il motivo dell’addio, infatti, non è la fine di una carriera ma piuttosto l’inizio di un nuovo ciclo per Giandotti e la sua professione. La giornalista ha ricevuto una proposta dalla dirigenza RAI, che la porterà verso nuovi lidi televisivi, migliori, sotto certi aspetti, di quelli che l’hanno accolta finora.

Un incarico diverso, ma ancora segreto, che la porterà verso nuove espressioni del lavoro giornalistico, sempre all’interno del network televisivo della televisione nazionale. A breve sarà rivelata la nuova sede che vedrà Monica Giandotti, possibilmente alla guida di un ruolo di maggior rilievo, secondo quanto si suppone da alcune fonti.

Sicuramente un cambio drastico per chi la seguiva con interesse, specialmente per quello che comporta la nuova possibile fascia oraria di riferimento. La conduttrice potrebbe passare addirittura alla prima serata RAI, dove le sue capacità comunicative potranno esprimersi al meglio, di fronte a un pubblico sicuramente più grande.