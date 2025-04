Dopo Stefano De Martino promosso su Raiuno e in prima serata, arriva la promozione anche per lui: l’incredibile novità.

II nuovo volto della Rai è Stefano de Martino che, dopo aver cominciato a condurre programma su Raidue, è stato promosso su Raiuno con la conduzione di Affari tuoi. Nonostante la pesante eredità di Amadeus, De Martino ha raccolto nel migliore dei modi il testimone convincendo subito i telespettatori che, ogni sera, seguono in massa il programma. Nell’attuale stagione televisiva, De Martino ha anche condotto con grande successo Stasera tutto è possibile che, però, il prossimo anno, dovrebbe essere condotto da un altro conduttore.

De Martino, nella stagione televisiva 2025/2026, sarà il volto di punta di Raiuno dove, oltre che Affari tuoi, probabilmente, condurrà uno show in prima serata. Insieme al conduttore napoletano, anche un altro nome è stato promosso dalla Rai.

Rai: chi è il conduttore promosso in prime time

Dopo aver condotto per anni programmi pomeridiani, per il famoso conduttore, molto apprezzato dal pubblico per la sua professionalità ed eleganza nell’affrontare anche argomenti scomodi, è arrivata la promozione in prima serata. Dalle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, infatti, pare proprio che la Rai abbia deciso di promuovere Milo Infante e il suo Ore 14 in prima serata.

Il programma potrebbe essere trasmesso in prima serata a giugno, con un ciclo di quattro puntate, come esperimento. Qualora le quattro puntate dovessero portare a casa ascolti importanti, la Rai, nella stagione televisiva 2025/2026 potrebbe decidere di puntare ancora di più sul programma garantendogli sia una programmazione pomeridiana quotidiana che una messa in onda settimanale in prima serata.

“Ore 14 promosso in prima serata. Ore 21.30 sarebbe cacofonico ma assolutamente calzante per identificare la nuova fatica di Milo Infante. Ci risulta, infatti, che Ore14, il programma del pomeriggio di Rai2, sia stato appena promosso in prima serata con un breve ciclo di quattro puntate in onda a giugno. La promozione non avrebbe come unico fine la gratificazione di un programma che accende quotidianamente il pomeriggio della seconda rete, raggiungendo risultati lusinghieri per Rai 2 (ha toccato più volte il 10%), ma sarebbe un test”, fa sapere in esclusiva Davide Maggio.

Grandi novità ed esperimenti, dunque, in casa Rai che, nella prossima stagione televisiva, punterà su nomi che, da anni, lavorano in azienda con grande professionalità. Su Raiuno, invece, si punterà sempre di più su Stefano De Martino, vero animale da palcoscenico, capace come pochi di catalizzare l’attenzione dei telespettatori con ironia e leggerezza.