Certi nomi della televisione sono legati a doppio filo con i programmi che li hanno resi famosi e un cambiamento di cast risulta sempre pericoloso.

Con l’arrivo dellestate cambiano i ritmi, le giornate si allungano e la vita rallenta, meno lavoro e più relax, quasi, per tutti. Si passa più tempo fuori di casa, all’aria aperta, in giardino o al mare e si lascia la TV da sola in salotto.

Motivo per cui anche i palinsesti televisivi si adattano ai nuovi ritmi, cambiando la programmazione e adeguandosi alle richieste dei telespettatori. E quindi, tra novità e conferme, anche la TV d si da una nuova veste, magari svecchiando qualche programma, sostituendo questa o quella presentatrice.

Nunzia de Girolamo, arriva la sostituta

Fra i programmi che tornano in televisione proprio nel periodo estivo troviamo “Estate in Diretta”, spin-off de “La Vita in Diretta”. Il programma condotto da Nunzia de Girolamo tornerà in televisione, su RAI1 a partire dal 30 giugno, sostituendo il programma originale condotto da Alberto Matano.

L’efficace mix di attualità, cronaca e intrattenimento proposto dalla conduttrice Nunzia de Girolamo è ormai un punto fisso per gli spettatori estivi. Ma nulla e per sempre e come l’estate inizia, una collaborazione finisce, almeno per quello che riguarda la conduttrice ed “Estate in Diretta”.

Dopo due stagioni di grande successo, infatti, Nunzia de Girolamo pare aver deciso di lasciare definitivamente la conduzione del programma, confermando alcune voci passate. La Girolamo aveva dato una nuova identità al programma, dando il suo personale tocco al format, senza alterare la ricetta base ma adattandola magistralmente a sé.

A sostituire l’attuale conduttrice sarà un altro volto noto della televisione italiana, ovvero Greta Mauro, nota principalmente per i suoi lavori sull’ammiraglia RAI1. La collega aveva già in passato collaborato con “l’Estate in Diretta”, occupandosi del segmento meteo per poi spostarsi su altri lidi televisivi.

Greta Mauro si è occupata di programmi come “La Biblioteca dei Sentimenti” su Rai 3 e “Unomattina Estate“, dimostrando discrete versatilità e competenza. Torna inoltre a condurre un programma con Gianluca Semprini, confermato per la quarta stagione consecutiva e col quale collaborò già nel 2021.

La nuova coppia alla guida del programma sarà affidata a due giornalisti di lunga esperienza, che hanno saputo conquistare il pubblico con uno stile sobrio e professionale. Presto i due diventando un nuovo punto di riferimento per il palinsesto estivo RAI, offrendo come sempre al pubblico qualità e informazione.

I due accompagneranno gli spettatori durante le afose giornate estive, offrendo contenuti di qualità e mantenendo alta l’attenzione su temi rilevanti e di importanza nazionale. Non reste che aspettare l’inizio della nuova stagione de “Estate in Diretta”, che mira a tornare come punto fermo per gli spettatori RAI.