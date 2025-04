Rivoluzione in casa Mediaset, Piersilvio Berlusconi è pronto a sconvolgere gli equilibri della televisione italiana, l’annuncio è adesso ufficiale.

Nella vita tutto può cambiare da un momento all’altro, basta il lancio di una moneta e gli sconvolgimenti sono dietro l’angolo. Un colpo di fortuna e l’occasione della vita può caderci direttamente tra le mani, a noi non resta che coglierla e farci il meglio possibile

Anche nel mondo dello spettacolo è così e le sorprese non mancano mai, specialmente quando si muovono grandi nomi, come quello del vicepresidente di Mediaset. Piersilvio Berlusconi, infatti, ha annunciato importanti novità in casa Mediaset, avviando una vera rivoluzione televisiva.

Provini per i programmi Mediaset, basta mandare una mail

Non solo cambi ai palinsesti e nuove strategie, adesso si stanno cercando nuove leve nel mondo dello spettacolo, nuoci talenti per la tv di costume. Un’occasione davvero unica per chi cerca uno sbocco lavorativo in questo mondo o per chi vuole provare una nuova carriera.

S.D.L. 2005 Srl, società leader nella selezione di nuovi talenti per la TV, ha iniziato degli speciali casting a Castel di Sangro, in Abruzzo. La location sarà il Teatro Tosti, che vedrà susseguirsi le audizioni degli aspiranti nuovi volti o talenti che avranno modo di esibirsi.

La selezione è rivolta a chiunque abbia carisma, abilità artistiche o personalità fuori dal comune e che voglia usarle per costruire una carriera televisiva. L’accesso è consentito, ovviamente, solo a maggiorenni, provenienti da tutta l’Italia, senza limiti di distanza.

Tutto sarà valido, dal canto alla danza, dalla recitazione fino alla capacità di emergere “semplicemente sapendo” stare su un palco, futuri showman è il vostro momento. Si tratta di una grande opportunità, sia di crescita che di scoperta, in favore non solo del territorio abruzzese ma anche dei giovani in cerca di una strada.

Per partecipare, sarà necessario mandare una e-mail a nuovitalenti@sdl2005.it, con foto e video di presentazione, oppure compilare il form online al sito www.sdl.tv. Sarà anche possibile mandare un messaggio vocale al numero dedicato e aspettare che venga annunciata la data ufficiale dei casting.

I posti ovviamente sono limitati e la possibilità fa gola a molti, potrebbe essere arrivato il momento che alcuni di voi aspettano da una vita. Se il vostro futuro è nella televisione, questo è il momento adatto per prendere al volo questa opportunità più unica che rara.