Scatta il primo bacio dietro le quinte The Couple: tutto è stato tenuto nascosto, ma ora spuntano i nomi dei protagonisti.

The Couple è appena cominciato ma tra i concorrenti stanno nascendo le prime simpatie. C’è, addirittura, chi si è avvicinato prima ancora di varcare la porta della casa lasciandosi andare ad un bacio dietro le quinte del reality show che ha riportato in tv Ilary Blasi che, dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi, aveva scelto di condurre solo Battiti Live.

Esattamente come per il Grande Fratello, anche i concorrenti di The Couple convivono nella stessa casa, ripresi dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro. Il feeling tra due concorrenti, così, non è passato inosservato e la notizia di un bacio tra le quinte ha scatenato il web che ha già cominciato a tifare per l’ipotetica coppia.

The couple: chi sono i concorrenti che si sono baciati

A lanciare l’indiscrezione sul bacio che si sarebbero scambiati due concorrenti di The Couple è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha scritto: “A The couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei che non farebbe salti di gioia“, scrive l’esperta di gossip. Dopo l’indiscrezione di Deianira, è partita la caccia all’identità dei due concorrenti che si sarebbero lasciati andare alla passione ma a svelare l’arcano mistero è stata sempre la Marzano.

“A The Couple è attrazione tra Antonino Spinalebse e la figlia di Albano” – ha scritto Deianira. “C’è stato il bacio”, ha aggiunto la Marzano ricevendo i commenti dei followers che hanno sottolineato come sia evidente l’attrazione tra i due dallo sguardo. Tra Antonino e Jasmine Carrisi, dunque, nascerà l’amore?

L’ex di Belen Rodriguez, prima di varcare la porta della casa, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha raccontato di essere single ma di avere il cuore impegnato. Durante i primi giorni in casa, inoltre, ha aggiunto: “Adesso non sono fidanzato, lo sono stato fino a novembre, ma non adesso. Dal lato sentimentale non sono per niente sereno, però sto bene da solo. Vado a momenti. A me quella roba così non mi piace, io o sono zero o sono cento in qualsiasi cosa. Sono un acquario gemelli”. Poi ha detto ancora: “Forse non ho più voglia di innamorarmi, ho il cuore impegnato. Magari non ho più spazio per l’amore”. Come finirà con Jasmine Carrisi?