Il panorama della serialità italiana sta vivendo un momento di straordinaria crescita e visibilità a livello internazionale. Le produzioni della Rai, in particolare, si stanno imponendo con forza all’estero, segnando un traguardo significativo nella diffusione della cultura e delle storie italiane. Dopo il clamoroso successo di Mare Fuori, diventato un fenomeno globale grazie a piattaforme streaming come Netflix e alla viralità sui social media, e Doc – Nelle tue mani, la cui versione americana è già in fase di realizzazione, un’altra fiction italiana è pronta a conquistare il pubblico internazionale: Il Metodo Fenoglio.

Questa serie, ispirata ai romanzi del rinomato autore Gianrico Carofiglio, rappresenta un esempio di come la narrativa italiana possa attrarre e affascinare anche gli spettatori oltreoceano. Il Metodo Fenoglio è stata trasmessa su Rai 1 a dicembre 2023 e, a pochi mesi dal debutto, ha già ottenuto la vendita dei diritti per la trasmissione negli Stati Uniti e in Canada. La serie debutterà ufficialmente nel Regno Unito il 13 aprile 2025 su Channel 4, un canale britannico noto per la sua attenzione alla qualità delle narrazioni europee.

La trama di Il Metodo Fenoglio è ambientata a Bari nel 1991 e racconta le indagini del maresciallo Pietro Fenoglio, interpretato da Alessio Boni. Accompagnato da un cast di talenti come Paolo Sassanelli e Giulia Vecchio, nel ruolo della PM Gemma D’Angelo, Fenoglio si distingue come un investigatore atipico, capace di fondere cronaca e introspezione. La regia di Alessandro Casale riesce a catturare l’essenza dei primi anni ’90 in Italia, un periodo segnato da tensioni mafiose e da una lotta serrata contro la Sacra Corona Unita, senza trascurare le vicende personali dei personaggi, che li rendono incredibilmente umani e vicini al pubblico.

Uno degli aspetti più affascinanti di Il Metodo Fenoglio è il suo approccio narrativo. Fenoglio non è il classico eroe d’azione; al contrario, il suo stile è caratterizzato da un metodo analitico e riflessivo. Non urla, non si fa trascinare dall’impulsività e non cerca la gloria personale. Piuttosto, osserva, ascolta e deduce, applicando una forma di empatia che gli consente di entrare in contatto con le persone coinvolte nei casi che affronta. Questo approccio, definito “alla Fenoglio”, ha conquistato non solo i lettori dei romanzi di Carofiglio, ma ora anche gli spettatori televisivi, rendendo il personaggio un simbolo di una giustizia più umana e comprensiva.

La forza della serie risiede nella sua capacità di raccontare l’Italia in modo autentico, evitando stereotipi e cliché. Si basa su eventi ispirati a fatti realmente accaduti, come l’incendio doloso del Teatro Petruzzelli, un simbolo della cultura barese. La narrazione non si limita a descrivere la lotta contro la criminalità organizzata ma esplora anche il percorso umano e morale che essa comporta, rendendo ogni episodio un’opportunità per riflettere sulle sfide sociali e culturali del nostro tempo.