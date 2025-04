Ritorno a sorpresa in casa Rai di una conduttrice diventata, negli anni, una vera e propria icona: ecco cosa condurrà.

A volte ritornano! In casa Rai dove, nella prossima stagione televisiva, come svela Dagospia, starebbero cercando il modo per accogliere in famiglia Barbara D’Urso, è pronta a tornare anche un’altra conduttrice che, per anni, è stata il volto di tantissime trasmissioni Rai prima di dedicarsi ad altre esperienza come quella del reality.

La conduttrice in questione, infatti, è stata tra le protagoniste di un’edizione del Grande Fratello Vip. Successivamente, ha scelto di tornare nuovamente in Rai dove è stata tra le showgirl che hanno accettato di partecipare al programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, che si è concluso con la vittoria di Lorenza Mario. Conclusa tale esperienza, per la showgirl la Rai ha pensato ad un ulteriore programma.

Rai: chi è la conduttrice pronta a tornare in onda

La conduttrice pronta a tornare stabilmente in casa Rai è Adriana Volpe che, nel corso della sua lunga carriera, ha condotto programmi importanti come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Dopo aver sfoggiato le sue doti da showgirl, Adriana Volpe sarebbe pronta a prendere in mano le redini di un nuovo programma.

stando ad alcune voci, infatti, la Volpe potrebbe essere la conduttrice di Linea Verde, programma Rai che si occupa delle tradizioni agroalimentari italiane. Da oltre quarant’anni, Linea verde racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. Del programma sono stati realizzati anche diversi spin off che hanno come obiettivo quello di raccontare le bellezze naturali e gastronomiche dell’Italia.

Diversi i conduttori che hanno scelto di legare la propria immagine a tale programma nel corso degli anni e, a quanto pare, anche Adriana Volpe sarebbe pronta a fare la stessa cosa.

La Rai, dunque, avrebbe deciso di puntare su un nome che il pubblico conosce molto bene e che può regalare alla rete una fetta di telespettatori affezionati. Dalla propria parte, inoltre, la Volpe ha il supporto di Michele Guardì con cui ha lavorato per anni. Per Adriana Volpe, dunque, potrebbe esserci un’importante novità professionale.

Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata ma il sorriso della Volpe potrebbe presto entrare nelle case degli italiani insieme alla sua eleganza e alla sua indiscussa professionalità con cui ha sempre affrontato le varie sfide lavorative e non. L’ultima parola, dunque, spetta alla Rai: punterà ancora su Adriana Volpe?