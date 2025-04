Bufera su Amici dopo l’eliminazione di una delle allieve: emerge il clamoroso retroscena delle scene censurate.

Scene censurate ad Amici 24? Scoppia il caso dopo l’eliminazione di un’allieva dal serale che ha rotto il silenzio su un presunto flirt vissuto all’interno della scuola le cui immagini non sarebbero mai state mostrate dalla produzione. Come ogni anno, anche nell’edizione attualmente in onda, nella scuola di Amici sono nati diversi amori.

Le coppie che stanno facendo sognare i fan sono quelle di Chiara e Trigno, Alessia e Luk3 e, per ultima quella di Jacopo Sol e Francesca con quest’ultima che, dopo essere stata eliminata, ha rivolto al fidanzato delle dolci parole. Secondo alcuni rumors, tuttavia, nella scuola sarebbe nata anche un’altra coppia di cui, però, non si è mai parlato.

Amici 24: la verità sulle scene censurate di un presunto flirt

Tra allieve eliminate nell’ultima puntata del serale di Amici 24 c’è Senza Cri, al centro di alcune voci secondo le quali avrebbe avuto un flirt con Antonia, cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Senza Cri, all’anagrafe Cristiana Carella, all’interno della scuola si è molto legata ad Antonia con la quale, secondo quanto raccontato da alcuni utenti che hanno partecipato alle registrazioni delle puntate del serale, ci sarebbero stati baci e abbracci.

Teneri momenti che, però, le telecamere di Amici non avrebbero mai mostrato al punto che, sui social, i fan delle due cantanti, avevano accusato Mediaset di “aver censurato” tali scene. Dopo essere stata eliminata, Senza Cri è tornata alla sua quotidianità e ha ripreso possesso dei suoi canali social dove ha rotto il silenzio raccontando la verità sul suo rapporto con Antonia.

“Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni” , ha subito chiarito la cantante che ha poi puntualizzato come la redazione di Amici non abbia mai censurato niente. “La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra”, ha aggiunto Senza Cri spiegando, così, che quella di non dare spazio al gossip è stata una scelta sua condivisa con Antonia avendo voluto mettere in risalto l’aspetto artistico.

“Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione”, ha concluso la cantante che, nella scuola più famosa d’Italia, ha anche mostrato la sua fragilità. Ora che l’avventura ad amici è finita, è pronta a continuare a fare musica per continuare un percorso che è appena cominciato.