The Couple è il programma Mediaset che sta catturando l’attenzione del pubblico: un nuovo reality dalla formula innovativa.

Condotto da Ilary Blasi in una forma davvero smagliante, il reality vanya un motenpremi davvero da capogiro e una formula mai vista prima. The Couple, le coppie, infatti, non sono coppie sentimentali ma spaziano in diverse situazioni.

Tra le coppie si possono trovare, ovviamente, fidanzati, amici ma anche nemici, colleghi, avversari. Tutti costretti a stare insieme in una convivenza forzata. Le dinamiche che si stanno creando sembrano essere davvero differenti da quanto visto finora, per questo il pubblico si sta appassionando.

The Couple Gemma e Ida di Uomini e Donne

Intanto una foto virale sui social mostra uno scatto di Gemma Galgani e Ida Platano che passeggiano abbracciate con la didascalia The Couple. Il web si è subito scatenato. C’è chi ipotizza un loro ingresso nel nuovo reality Mediaset. Chi guarda la foto, però, capisce l’ironia che c’è dietro la cosa. Gemma e Ida, infatti, sono molto amiche una vera coppia e, vista la notorietà del nuovo programma, è facile scherzae sul titolo The Couple.

Chi pensa che Uomini e Donne finisca quando si spengono le telecamere dello studio, forse non ha mai seguito davvero le storie che si intrecciano tra dame e cavalieri. Perché ci sono legami che vanno oltre la trasmissione, oltre i troni e oltre le discussioni con Tina Cipollari.

Legami che diventano amicizie profonde, che resistono al tempo, agli alti e bassi della vita sentimentale e, soprattutto, agli occhi sempre puntati del pubblico. È il caso di Gemma Galgani e Ida Platano, due volti storici del Trono Over che, ormai, fanno coppia fissa. Non in amore, ma nella vita. Tanto che, con un pizzico d’ironia, qualcuno ha iniziato a chiamarle The Couple, parafrasando il nuovo reality Mediaset.

E in effetti, se ci si pensa, la loro complicità è qualcosa che va ben oltre la semplice simpatia tra colleghe di programma. Si cercano, si supportano, si difendono. Si fanno forza nei momenti no, e si divertono insieme quando c’è da ridere. Ida, dopo la sua breve parentesi come tronista, è tornata a vivere con maggiore leggerezza la sua esperienza televisiva, ma sempre con Gemma al fianco. E Gemma, che da anni incarna la speranza romantica più incrollabile del programma, trova in Ida una confidente sincera, una sorta di sorella con cui condividere tutto, dalle delusioni ai selfie post puntata.

Le due, tra l’altro, non si limitano a frequentarsi nello studio. Basta dare un’occhiata ai social per scoprire le loro vacanze insieme, i weekend fuori porta, le cene tra risate e brindisi, rigorosamente documentate tra una storia Instagram e l’altra. E poi ci sono quei momenti di quotidianità che raccontano un affetto reale, fatto di presenza, di telefonate, di piccoli gesti che non hanno bisogno di filtri.

Senza ombra di dubbio, quello tra Gemma e Ida è un esempio di amicizia che funziona, anche nel mondo a volte spietato dello spettacolo. Due donne che, pur molto diverse, si completano. Gemma, con la sua dolcezza un po’ teatrale e la sua voglia inesauribile di innamorarsi, e Ida, più concreta, passionale, ma non meno bisognosa di qualcuno che la capisca davvero.