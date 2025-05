Nuovi colpi di scena nella soap americana in onda su Canale 5: tra scontri familiari, malattia e amori irrisolti, la settimana si preannuncia carica di tensione.

Settimana intensa per gli appassionati di Beautiful, la storica soap americana che continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le puntate in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio (alle 13:40 dal lunedì al sabato, 14:00 la domenica) si concentrano su tre fronti delicati: la salute compromessa di Eric, il confronto tra Steffy e Sheila e una confessione che riapre vecchie ferite.

Le condizioni di Eric Forrester preoccupano la famiglia

Le condizioni di Eric Forrester si aggravano, generando preoccupazione e angoscia in tutta la famiglia. Dopo il duro confronto creativo con Ridge, il patriarca ha deciso di ritirarsi dalla competizione, cedendo il passo al figlio ma lasciando dietro di sé una scia di dolore e dubbi. R.J., che conosce la verità da tempo, si ritrova ora in crisi: ha nascosto a tutti la malattia del nonno, e questo peso lo porta a interrogarsi sulla lealtà e sul senso di colpa.

Nella sede della Forrester Creations, le conversazioni tra Katie, Brooke e R.J. sono sempre più tese. Il senso d’urgenza è palpabile. Donna, devastata, cerca sostegno mentre il timore di perdere l’uomo che ama si fa più concreto. Tutto questo accade mentre Ridge apprende, troppo tardi, l’estensione del male di Eric. Il medico, dottor Colby, conferma che le speranze sono ridotte al minimo.

Nel frattempo, Steffy Forrester decide di chiudere un conto rimasto aperto da troppo tempo. Insieme a Finn, si reca da Sheila Carter e Deacon Sharpe per affrontare una volta per tutte la minaccia che incombe sulla sua famiglia. La tensione esplode. Steffy, esasperata da anni di soprusi e paura, perde il controllo e colpisce Sheila con un pugno in pieno volto.

La scena segna una svolta emotiva e narrativa nella soap. Steffy non è più la figlia da proteggere: è una madre, una donna pronta a difendere la propria pace. Il gesto scatena reazioni contrastanti ma rappresenta il punto di non ritorno in un conflitto che ha attraversato generazioni.

Liam confessa di amare ancora Steffy

Nella cornice già complessa, arriva una confessione che potrebbe riscrivere gli equilibri sentimentali: Liam rivela a Bill di essere ancora innamorato di Steffy. Una frase che non solo rimette in discussione il suo matrimonio con Hope, ma riporta a galla vecchie dinamiche mai davvero risolte.

Liam si trova ora in bilico tra due legami: quello presente con Hope, e quello irrisolto con Steffy, che torna a tormentarlo. E mentre si prepara ad affrontare le conseguenze delle sue parole, un’altra scena rischia di complicare tutto: Steffy sorprende Hope e Thomas in un momento di intimità. Un avvenimento che potrebbe avere ripercussioni imprevedibili su tutte le relazioni in gioco.