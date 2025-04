Anche l’Italia ha la spia spia preferita, ma altro che 007, stavolta a fare l’agente segreto ci sarà una delle attrici più amate della TV italiana.

Una delle fiction più attese di questa stagione televisiva, pronta a scuotere il palinsesto di Canale 5 con una proposta sorprendente e quasi pronta. Ma a fare scalpore non è solo il progetto azzardato e mai visto prima, ma anche la scelta della protagonista, un volto noto del piccolo schermo.

Una punta di innovazione è pronta per arrivare su Canale 5, che negli ultimi tempi non se la passa tanto bene. Forse Doppio gioco, spy story tutta made in Italy potrà risollevare le sorti del canale, grazie anche a un cast e un regista d’eccezione.

Alessandra Mastronardi torna in TV con Doppio Gioco

Diretta da Andrea Molaioli, già noto come regista di Bella da morire e Circeo, la nuova fiction Doppio Gioco vedrà come protagonista proprio Alessandra Mastronardi. Dopo anni di ruoli romantici, l’attrice napoletana si dedicherà a un ruolo più action e dinamico, decisamente lontano da come siamo abituati a vederla finora.

Interpreterà Daria, un donna di 35 anni con un passato difficile e con diversi problemi alle spalle, dalla perdita dei genitori al gioco d’azzardo. Costretta a lavori socialmente utili, verrà notata da Ettore Napoli, interpretato da Simone Liberati, che darà una svolta inaspettata alla vita della donna.

Troveremo anche Max Tortora, che interpreterà il padre della donna e primo a insegnarle come leggere perfettamente le persone e capirne gli intenti. Agente dei Servizi Segreti Ettore Napoli la porterà con sé in una pericolosa missione, con l’obiettivo di fermare un narcotrafficante internazionale.

La serie sarà composta da otto episodi da circa 50 minuti e prodotta da Fabula Pictures in collaborazione con RTI. Il tono è quello della light spy story, ma con una profondità narrativa inedita, capace di coniugare azione, dramma personale e un’estetica cinematografica curata.

Il confine tra bene e male si farà sottile e la protagonista sarà costretta a destreggiarsi tra verità nascoste, doppi giochi e un passato che credeva sepolto. Doppio Gioco si prospetta una ventata d’aria fresca e innovazione per la TV italiana, sperando che riesca a tenere il passo con le aspettative.

Grandi novità quindi per Alessandra Mastronardi, che lascia la solare Alice Allevi, interpretata ne “L’allieva” per approdare su lidi attoriali sconosciuti. Daria, sarà un personaggio forse più crudo e tormentato, ma non meno vivo di quelli a cui l’attrice è abituata.