Nello studio di Affari Tuoi è apparso il sosia di Matteo Berrettini, che è praticamente uguale al celebre tennista.

Il game show di Rai 1 ha tantissimi pregi, ma il primo fra tutti è proprio quello di tenere i fan incollati alla tv senza distogliere mai lo sguardo. Del resto, il potere di Stefano De Martino continua a fare breccia nei telespettatori, che sono del tutto invaghiti della sua simpatia e del modo che ha di approcciarsi al pubblico. Lo showman napoletano è tra l’altro ultimamente finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Emma Marrone, con cui ha avuto una storia d’amore molti anni fa e prima del matrimonio con Belen. I due si sarebbero mostrati vicini ultimamente, anche se non c’è mai stata una conferma su queste indiscrezioni che stanno intanto già facendo sognare i fan.

Durante la puntata di Affari Tuoi di mercoledì 2 aprile 2025, c’è stato un vero colpo di scena, dato che è apparso il sosia di Berrettini. De Martino ha reagito così.

Chi è il sosia di Berrettini che ha conquistato tutti

Ha vinto 30.000 euro e ha conquistato il pubblico italiano con la sua tenacia e passione. Si chiama Alessandro, viene dalla Lombardia e di lavoro fa il magazziniere. Soprattutto però, è la vera fotocopia di Matteo Berrettini, o almeno questo è quanto detto dal volto fisso Pierluigi Lupo, che ad ogni puntata esprime il suo pensiero sui concorrenti in gara. Stavolta, proprio nel bel mezzo della partita, l’uomo ha svelato che guardando il giovane si è ricordato del tennista Matteo Berrettini. “Secondo me è il sosia“, ha detto lui al partecipante, che ha reagito ridendo dopo il complimento. Con lui c’è anche la sorella Paola, ed è per questo che la loro mamma si è raccomandata di non litigare in trasmissione.

I due hanno giocato con il pacco 15, mentre Thanat ha portato in studio il piatto tipico della serata, cioè l’ossobuco. In primis, Alessandro ha iniziato dall’Abruzzo e ha trovato 50.000 euro. Paola ha fatto poi il secondo tiro e ha pescato i 100 euro. L’uomo ha inoltre chiamato il 6 del Friuli e ha trovato 75 euro. Nel pacco 11 del Molise ci sono invece 75.000 euro, nel numero 16 20.000, nel 14 10.000. Il Dottore ha poi offerto 33.000 euro, che è stata subito rifiutata dai due fratelli. Dopo diversi tiri e molla e altrettante battute di arresto, alla fine i concorrenti sono riusciti a portarsi a casa ben 30.000 euro, tra l’applauso del pubblico e gli abbracci di Stefano De Martino.

Alessandro sosia di Berrettini? La reazione di De Martino

Quando Pierluigi Lupo ha associato il volto di Alessandro a quello di Berrettini, non è mancata la risata di Stefano De Martino che ogni volta si diverte a scherzare con i concorrenti e a non prendere troppo sul serio la gara. Del resto, è stato proprio questo l’aspetto che è piaciuto sin da subito agli italiani: questa sua voglia di leggerezza e il modo speciale che ha di stare al timone del programma.