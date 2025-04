Per Amadeus, dopo l’impegno come giudice di Amici di Maria De Filippi, arriva il lieto annuncio che scatena l’entusiasmo dei fan.

Amadeus non si ferma più e, nonostante l’attuale stagione televisiva sia ormai agli sgoccioli, arriva il lieto annuncio per il conduttore. A spiazzare tutti è stato lo stesso Amadeus che, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato un annuncio con cui ha aperto ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita.

Al suo fianco, come sempre, c’è la moglie Giovanna Civitillo che, dopo aver supportato tutte le sue scelte, è pronta a farlo anche adesso. L’annuncio di Amadeus è così diventato virale e ha scatenato l’entusiasmo dei fan che, anche dopo l’addio alla Rai, continuano a seguirlo con tanto affetto.

L’annuncio di Amadeus: cosa sta accadendo

Nessun nuovo arrivo in famiglia per Amadeus, ma un nuovo progetto professionale per il conduttore che, dopo anni di grandi successi in Rai, ha deciso di lasciare l’azienda e sposare il progetto sul Nove dove, dopo aver condotto Chissà chi è, Suzuky Music party e La corrida, è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto professionale.

Sempre alla ricerca di nuove sfide e di nuove emozioni, dopo essere stato il condottiero di ben cinque Festival di Sanremo, il conduttore si è tuffato in nuove esperienze professionali che ha sposato con grande entusiasmo sin dalle prime battute. Attualmente impegnato come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi dove, oltre a giudicare le varie performance degli allievi, dà loro preziosi consigli per un futuro nel mondo dello spettacolo, non sta mai fermo come testimonia l’annuncio pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Siete una coppia di amici, partner o parenti che ha voglia di mettersi in gioco nel nuovissimo programma di Amadeus? Scoprire come candidarvi”, recita l’annuncio pubblicato dal conduttore che è pronto a tornare in tv con un programma tutto nuovo. Per partecipare, basta compilare il form sul sito di Endemol e sperare di essere scelti.

Dopo anni di successi, programmi musicali, show e game, Amadeus non si ferma e si prepara ancora a stupire il pubblico che lo segue indipendentemente dalla rete. Per il futuro, tuttavia, non è da escludere un futuro sulle reti Mediaset. Dopo aver accettato di essere un giudice del serale di Amici, il conduttore si lascerà tentare da un’eventuale proposta artistica di Pier Silvio Berlusconi? Per il momento, il futuro professionale di Amadeus è sul canale Nove.