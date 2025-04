Serata speciale per Stefano De Martino per un evento che mette in risalto il suo successo che continua a crescere per la gioia dei fan

Stefano Da Martino dall’ access prime di Affari Tuoi vola in prima serata. L’ex ballerino di Amici sta vivendo un periodo intenso e molto produttivo della sua carriera che unisce la tv e il teatro. Proprio all’interno del piccolo schermo il conduttore napoletano sta facendo scintille.

Non solo milioni di telespettatori incollati su Rai Uno per il gioco dei pacchi, un pubblico popolare, generalista e per la maggior parte senior. Con Stasera tutto è possibile De Martino ha fortificato l’affetto dei giovani, dei suoi coetanei : uno show divertente e scanzonato che mette allegria, grazie anche alla collaborazione degli ospiti fissi Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

E la Rai vuole evidenziare il doppio successo di quello che si può definire il vero personaggio dell’anno, offrendo a De Martino una prima serata imperdibile. Anche se.. potrebbe apparire come un addio. Di cosa si tratta, e poi, quando andrà in onda?

Nuovi progetti per Stefano De Martino?

I fan di Stefano De Martino devono segnare in agenda questa data: venerdì 2 maggio 2025 andrà in onda in prima serata su Rai 1 una puntata speciale di Affari Tuoi. Si tratta di una sorta di saluto al programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino fino a poche settimane prima su Rai 2.

Durante questa puntata speciale saranno presenti anche gli ospiti fissi del cast dello show e alcuni cantanti famosi come Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci. Il promo televisivo del programma mostra De Martino mentre, parlando al telefono con il “Dottore”, dichiara: “No, Stasera tutto è possibile è finito”, facendo intuire un congedo definitivo.

La trasmissione comica di Rai 2, quindi, potrebbe non essere più condotta da De Martino, e quindi non è escluso che continui con altri volti, forse con i The Jackal alla guida. Questa ipotesi è confermata anche da Francesco Paolantoni, membro storico del cast, che però sottolinea come senza De Martino “non ci siamo neanche noi”, lasciando intendere un possibile scioglimento del gruppo originario.

Fanpage ha anche rivelato che Affari Tuoi continuerà fino a fine giugno 2025, segno del grande successo ottenuto con De Martino alla conduzione, che è riuscito a far dimenticare Amadeus secondo molti telespettatori. L’emozione mostrata dal conduttore nell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ha fatto intuire che per lui questa esperienza si sia chiusa davvero. Ma come si dice? Chiusa una porta, si apre un portone e chissà cosa bolle in pentola..