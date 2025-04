Forse qualcuno se lo aspettava, ma la coppia del momento, sarà anche presente a Temptation Island. Grande attesa dai fan

Il tempo vola ed è già ora di una nuova edizione di Temptation Island che tornerà come ogni anno in estate. La macchina dell’organizzazione è già a lavoro e stanno già spuntando le prime novità e indiscrezioni sull’isola delle tentazioni 2025.

Isola che non sarà più la Sardegna, o per lo meno non più il resort Is Morus Relais a pochi chilometri da Cagliari, da sempre location delle dinamiche che contraddistinguono l’amato reality show. Secondo le ultime informazioni la struttura è stata messa in vendita e la produzione sta cercando altri “lidi” su cui far sbarcare le coppie in cerca di verità nascoste nelle loro relazioni. E non è escluso che il raggio di azione si estenda anche in montagna o su altre coste italiane.

L’attenzione rimane alta sui protagonisti e i fan si stanno chiedendo: chi saranno le nuove coppie? Saranno famose? saranno sconosciute? Una in particolare è stata tirata in ballo ed è famosissima e fresca di Grande Fratello.

Un amore troppo prezioso da mettere a rischio

Javier Martinez e Helena Prestes si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e, anche se inizialmente Helena aveva mostrato interesse per altri concorrenti (prima Lorenzo Spolverato, poi Zeudi Di Palma), col tempo è nato un sentimento sincero tra lei e Javier, che oggi continuano a frequentarsi anche fuori dal reality.

Negli ultimi giorni, sul web si è diffusa una voce secondo cui la coppia potrebbe partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano, esperta di gossip: “Probabilmente vedremo Helena e Javier a Temptation Island. Sarebbe pazzesco! Lei gelosissima, lui che fa il piacione, già me li immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti”. Tuttavia, poco dopo, Marzano ha corretto il tiro, dicendo che Helena e Javier avrebbero rifiutato l’invito per proteggere la loro relazione, ritenendola troppo importante per metterla a rischio.

In parallelo, un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, ha svelato che Helena Prestes potrebbe apparire in un nuovo programma televisivo insieme a Shaila Gatta, anch’ella com’è ben noto, ex concorrente del GF e sua “rivale in amore”. Non si conoscono ancora i dettagli del format, e per ora si tratta solo di indiscrezioni. A quanto pare, Shaila avrebbe anche avuto recentemente un confronto con Lorenzo, ma in un clima piuttosto freddo.