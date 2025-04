Senza trucco e senza filtri, la star della fiction Rai lascia tutti senza parole per la sua incredibile e naturale bellezza.

Classe 1992, pur essendo romana, è nata ad Alessandria ed è cresciuta in una famiglia unita e felice formata dai genitori e da quattro figli, compresa lei stessa. Sin da giovanissima, decide di studiare recitazione diplomandosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’amico”. A soli vent’anni avviene l’esordio in teatro. Il grande successo e la popolarità arrivano grazie alla fiction Rai di cui, oggi, è una delle interpreti più importanti e più amate dal pubblico.

Capace di calarsi in tutti i suoi personaggi, l’attrice è famosa anche per il suo lato ironico. Pur essendo molto schiva e riservata, sui social ama condividere anche foto della sua vita quotidiana come ha fatto con l’ultimo post in cui si è mostrata totalmente al naturale, senza filtri e senza trucco.

Chi è la star fiction Rai che si è mostrata senza trucco e senza filtri

Capelli raccolti in una coda disordinata, viso in primo piano, sorriso appena accennato e una bellezza naturale che piace davvero a tutti. Si mostra così Pilar Fogliati che ama la semplicità e mostrarsi senza filtri e senza trucco a tutti i suoi followers che la amano per l’indiscutibile talento, ma anche per la sua autenticità.

“La naturalezza di avere sonno”, scrive l’attrice nella didascalia che accompagna la foto. “La semplicità, ecco perché piaci“, commenta una fan. “Troppo brava e simpatica”, aggiunge un altro ammiratore. E ancora: “La tua semplicità emana una bellezza incredibile. È vero che le apparenze ingannano ma sono convinto che devi per forza essere una gran brava persona”, “La naturalezza della tua bellezza”, “Sempre meravigliosa”.

Tanti, dunque, i complimenti per Pilar Fogliati a cui i fan chiedono anche quando tornerà in onda Cuori, la fiction Rai di cui è protagonista. Dopo le prime due stagioni che hanno ottenuto un grande successo, Cuori tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e ad interpretare la dottoressa Delia Brunello sarà ancora Pilar Fogliati che, dopo aver fatto sognare il pubblico interpretando Emma Giorgi in Che Dio ci aiuti e aver interpretato anche in film di successo come Forever Young, si è calata nei panni di una dottoressa che lavora in un ospedale negli anni Settanta.

In attesa, dunque, di rivederla in tv, la Fogliati regala uno scatto della sua vita quotidiana senza alcun stratagemma e mostrandosi per la persona che è.