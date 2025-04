Mancano ancora un bel pò di mesi per la nuova stagione di Ballando con le Stelle ma spuntano già le prime indiscrezioni su una grossa novità.

Ballando con le Stelle 2024 ha chiuso con grande successo, grazie ad una stagione molto seguita e ricca di colpi di scena. Colpi di scena che non si sono palesati solo sul palcoscenico o dietro le quinte, ma anche dietro l’autorevolissimo bancone dei giurati.

I telespettatori non hanno dimenticato “il fuggi fuggi” di Guillermo Mariotto dallo studio, durante una delle dirette lasciando il pubblico e la stessa Milly Carlucci con il fiato sospeso. Improvvisazione che ha tenuto banco sui giornali di spettacolo per diverse settimane.

Proprio Mariotto, volto storico dello show è il protagonista di un’indiscrezione che ha riportato in auge quei momenti memorabili, ma soprattutto mette luce sul destino dello stilista rispetto al programma del sabato sera di Rai Uno.

Al posto di Mariotto potrebbe arrivare Enzo Miccio?

La situazione di Guillermo Mariotto come componente della giuria di Ballando con le Stelle, dopo tantissimi anni è incerta, in particolare in vista del nuovo spin-off “Sognando Ballando con le Stelle”. Durante l’ultima edizione del programma, Mariotto ha avuto una serie di problemi, che lo hanno tenuto lontano dalla sedia dei giudici del programma.

Una situazione che ha alimentato le voci secondo cui potrebbe non tornare nella prossima edizione o nel nuovo programma. In particolare, si è fatto il nome di Enzo Miccio come possibile sostituto. Tuttavia, quando il direttore di Novella 2000 ha chiesto chiarimenti a Miccio, quest’ultimo ha risposto di non sapere nulla al riguardo, pur dicendosi contento se venisse contattato.

Gli ho domandato se davvero sarà a Sognando Ballando, lui mi ha detto ‘sarei tanto contento se fosse vero e mi chiamassero, però che lo dicessero anche a me’. A me dicono in continuazione che lui ci sarà. In passato ha già partecipato allo show, ma come ballerino, lui dice che non ne sa nulla, ma è molto strano che arrivino così tante voci in merito. Ma di chi potrebbe prendere il posto, di Mariotto?“ Le parole di Roberto Alessi.

Milly Carlucci intanto ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha confermato il ritorno dell’intera giuria, con una riserva solo su Mariotto. Non ha dato una risposta definitiva sulla sua presenza, lasciando intendere che la questione è ancora aperta, ma ha ribadito affetto e stima nei confronti dello stilista, sottolineando che il team del programma è come una famiglia che si sostiene a vicenda anche nei momenti difficili.

Allo stesso tempo la conduttrice ha smentito categoricamente l’ingresso di Enzo Miccio nella giuria, pur esprimendo stima per lui: “La giuria non si tocca”, ha detto chiaramente.