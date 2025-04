Il marito di Mara Venier ha affrontato un momento difficile a causa di alcuni problemi di salute. La foto sui social rincuora i fan

Mara Venier si trova in un momento di grandi cambiamenti sia nella sua vita professionale che privata. Tutti motivati dall’amore che la lega da oltre vent’anni al marito Nicola Carraro. La conduttrice infatti ha deciso di trasferirsi a Milano per stargli accanto, visto che sta attraversando un momento difficile a causa di problemi di salute, tra cui un’ernia del disco che lo costringe su una sedia a rotelle.

Mara, che ha sempre amato Roma, racconta che 25 anni fa fu Nicola a seguirla e ora sente che è giusto ricambiare quel gesto. Con questo trasferimento, la sua vita cambia radicalmente: diventerà una pendolare tra Milano e Roma. Dedicherà i primi giorni della settimana al marito, mentre gli altri saranno riservati agli impegni televisivi, tra cui il programma “Domenica In” e la nuova trasmissione di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle.

Zia Mara in queste ultime ore ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae all’aria aperta al fianco al marito in una bella giornata di sole. “Passeggiata mattutina a Milano” è la didascalia a corredo della foto seguita da cuoricini rossi.

I problemi di salute

Come sta il marito di Mara Venier? Nicola Carraro dopo cinque mesi costretto sulla sedia a rotelle è finalmente riuscito a rialzarsi e camminare, grazie ad un intervento. Il produttore cinematografico ha pubblicato anche un video sul suo profilo Instagram, girato ad Abano Terme, in cui si mostra in piedi.

Nel filmato, appare sorridente e visibilmente sollevato. Con tono ironico, scherza dicendo: “Miracolo? No, merito delle eccellenze ospedaliere del nostro Paese”. Poi racconta: ” Ho avuto la fortuna di imbattermi nel professor Altin Stafa che sta a Treviso in un ospedale meraviglioso, Ca’Foncello. Per una serie stravagante di circostanze mi sono trovato da questo professore, che ha inquadrato il mio problema e me lo ha risolto, almeno per ora, nel giro di dieci minuti. Sono stato cinque mesi, e adesso sorpresa mi alzo in piedi e cammino, poi mi rigiro e cammino.”

Carraro racconta di aver sofferto per mesi di dolori molto forti che gli impedivano di alzarsi, ma oggi, grazie alle cure ricevute, ha ripreso a muoversi con autonomia. Mara Venier in un’intervista ad Oggi aveva parlato della salute del marito raccontando che stava avendo dei problemi legati ad un’ernia.

Proprio a causa di questi problemi di salute, la coppia ha deciso di vendere la loro villa a Santo Domingo, rinunciando così ai lunghi viaggi che una volta erano parte integrante della loro vita: “Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo. E comunque nemmeno io posso più prendere l’aereo con il mio occhio. Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia.” Ha spiegato la conduttrice.