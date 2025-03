Ambra Angiolini è sul grande schermo con un film profondo, che come lei ha confessato l’ha messa in difficoltà: le sue parole

Accolto con interesse al Bif&st 2025, “Afrodite” è il nuovo film di Ambra Angiolini che aggiunge un tassello importante alla sua carriera d’attrice, sempre attenta e meticolosa nel preferire la qualità alla quantità. Si parla di una interpretazione autentica, quella di un personaggio di nome Ludovica, molto particolare.

Afrodite è ambientato nella Sicilia dei primi anni Novanta e Ludvica è un’istruttrice subacquea con poche finanze a disposizione e nel mirino della mafia. Una situazione decisamente pesante che alla fine conduce la donna a tuffarsi in una missione molto pericolosa.

Ludovica infatti decide di accettare di andare a recuperare un misterioso carico di una nave naufragata, nel fondo del mare. Con lei c’è Sabrina, (interpretata da Giulia Michelini), che ha un ruolo importante, come aiuto della protagonista, che si addentrerà nelle profondità del mare e nella sua anima.

Ambra condivide la sua esperienza con il pubblico

Un film “Afrodite” che lancia Ambra Angiolini con un’interpretazione fortissima e che ha già ricevuto critiche positive dagli addetti ai lavori. Un’esperienza che l’attrice ha vissuto con intensità ma non senza difficoltà.

La stessa Ambra ha voluto condividere sui suoi profili social le sue sensazioni, raccontando i dettagli delle riprese, che si sono svolte in estate a Trapani con un caldo pazzesco. Per non parlare delle difficoiltà riscontrate durante le scene sott’acqua. Insomma, non è stata proprio una passeggiata.

“Un film girato trentacinque minuti circa, completamente sott’acqua… le esperienze difficili che piacciono a me. Ogni bene a questi progetti, pieni di voglia di sperimentare, senza pensare ossessivamente e solo al risultato. Grazie alla pazienza di tutti, faceva un discreto bollore a Trapani quell’estate… scorrete fino in fondo”. Queste le sue parole, accolte con entusiasmo e curiosità dai fan e colleghi.

Ambra Angiolini con questo ruolo ha deciso di mettersi in gioco, dedicandosi con coraggio e dedizione ad un’ interpretazione che ha presentato condizioni estreme un pò su tutti i fronti. Recitare sott’acqua non dev’essere proprio un gioco da ragazzi. Il film vede la direzione di Stefano Lorenzi, che l’ha definita la sua opera più ambiziosa, ispirata da una storia vera. Nella realtà infatti è avvenuto il recupero di tritolo all’interno di una nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, da parte della mafia, per essere poi utilizzato negli attentati. I fan e gli appassionati di cinema non possono perdersi questa nuova uscita che sicuramente avrà i giusti riconoscimenti.