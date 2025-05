Una protagonista indiscussa di Amici è stata operata: la foto, pubblicata sui social, preoccupa i fan. Ecco cos’è successo.

Una foto pubblicata dall’ospedale insieme ad un annuncio ha scatenato la paura tra i fan di Amici, preoccupati per un’ex protagonista indiscussa del talent show di Maria De Filippi. Lei è stata una ballerina di Amici e, durante la sua partecipazione al programma, è stata spesso al centro delle discussioni con Alessandra Celentano.

Solo una settimana fa, commentando l’attuale edizioni di Amici, l’ex allieva aveva criticato l’insegnante di danza per il suo sostegno ad Alessia Pecchia. “Lei sostiene l’allieva Alessia, che non rientra però nei canoni che ha sempre decantato, cioè quelli della ballerina magrissima, con le gambe alte, con il collo del piede perfetto. Lei appartiene in realtà ad un’altra categoria di danza, ma quella che la Celentano ha per lei mi sembra un’esaltazione incredibile”, sono state le parole della ballerina che, nelle scorse ore, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha svelato di essere in ospedale.

Amici, cos’è successo alla protagonista che è in ospedale

L’ex protagonista di Amici che ha pubblicato foto dall’ospedale informando i fans su quello che le sta accadendo è Agata Reale, la ballerina che ha partecipato al programma alcuni anni fa e che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Alessandra Celentano che ha criticato per il suo atteggiamento nei confronti di Alessia Pecchia come scritto sopra. Con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo instagram, Agata Reale ha spiegato il motivo della sua operazione:

“Grazie a tutti per i tantissimi messaggi”. Comincia così il post di Agata Reale che poi svela il motivo della sua presenza in ospedale tranquillizzando anche i fan. “Tranquilli, sto bene e sono a casa subito operativa e già a lavoro. Volevo tranquillizzare tutti: qualche livido e qualche punto ma tutto bene. Ho asportato dal braccio l’epitelioma (in teroai) e da ciò che dice il chirurgo dovrebbe essere benigno. Aspettiamo esame istologico ma sto bene. Grazie a tutti”.

In passato, l’ex allieva della sesta edizione di Amici, ha leucemia promielocitica acuta di cui ha parlato lei stessa qualche anno fa svelando che, durante il percorso di cure, ha ricevuto anche una lettera d’incoraggiamento da Maria De Filippi in cui le scriveva “di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte”.