Dagospia sgancia la bomba sull’ex star Mediaset che si prepara a fare un reality in Rai: la rivelazione scatena i fan.

Da Mediaset alla Rai il passo è breve per alcuni protagonisti della televisione italiana che, nella prossima stagione, si tufferanno in nuove avventura. Dopo Stefano De Martino che, dopo essere nato in Mediaset ha deciso di passare in Rai dove, oggi, è diventato un volto di punta, protagonista indiscusso anche del prime time, un’altra star Mediaset è pronta a debuttare in Rai per la gioia di tutti i suoi fan.

L’annuncio è arrivato da Dagospia che ha riportato quanto detto da Alfonso Signorini, nel podcast a Boom che, rispondendo alle dichiarazioni di Alex Belli, ha svelato la partecipazione di una star indiscussa Mediaset ad un reality Rai.

Chi è l’ex star Mediaset che farà un reality in Rai

Alex Belli, protagonista indiscusso di una delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip, ha stroncato The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi che dovrebbe concludersi l’11 maggio, giorno in cui dovrebbe andare in onda la diretta. “Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast fallimentari e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di successo. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”, ha scritto Belli su X.

A rispondere alle dichiarazioni dell’attore sono stati Alfonso Signorini e Grazia Sambruna che, nel podcast Boom hanno svelano che a The Couple avrebbe dovuto partecipare anche Alex Belli, poi tagliato per la scelta di Soleil Sorge di rinunciare al reality Mediaset per partecipare ad un reality Rai.

Il programma in questione a cui parteciperà Soleil Sorge s’intitola L’ignoto che sarà condotto da Elettra Lamborghini e dal comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Oltre a Soleil Sorge, nel cast ci saranno anche l’ex calciatore Alessandro Matri; l’imitatrice e volto di Striscia la Notizia Francesca Manzini; la conduttrice Emanuela Folliero; l’ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo e il conduttore Pino Strabioli.

Il reality andrà in onda in autunno e vedrà i concorrenti cimentarsi con l’ignoto. Per capire, tuttavia, le prove che dovranno affrontare e come funzionerà il nuovo game di Raidue, bisognerà aspettare la prossima stagione televisiva che partirà ufficialmente a settembre. Una scelta importante, dunque, quella di Soleil Sorge che, dopo aver partecipato a Uomini e Donne, l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip ha scelto di mettersi nuovamente in gioco in un nuovo reality.