Colpaccio per Milly Carlucci e Ballando con le stelle: nel cast del programma di Raiuno arriva il conduttore più amato.

Dopo il grande successo ottenuto con l’ultima edizione vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le stelle sta per tornare in onda con una nuova edizione e, soprattutto, speciale. Per festeggiare i 20 anni di Ballando, Milly Carlucci, da venerdì 9 maggio alle 21.30 su Rai , andrà in onda lo show evento “Sognando Ballando con le stelle” a cui parteciperanno alcuni dei concorrenti più bravi e più amati dal pubblico.

Tra i nomi annunciati spiccano Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero, ma non saranno gli unici perché nel cast, Milly Carlucci avrà anche uno dei conduttori più amati dal pubblico della Rai e non solo.

Ballando con le stelle: chi è il conduttore nel cast a cui Milly Carlucci ha strappato il sì

Tra i volti confermati per Ballando con le stelle non poteva mancare Alberto Matano che è ormai diventato una presenza insostituibile del programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime edizioni, il giornalista e conduttore de La vita in diretta, durante le varie puntate di Ballando, ricopre il ruolo di commentatore a bordo pista.

Nell’edizione speciale “Sognando Ballando con le stelle”, in tanti, avrebbero voluto vedere Matano in pista. Purtroppo non sarà così perché il giornalista continuerà ad essere una spalla di Milly Carlucci. Il giornalista sarà accanto a Milly Carlucci per raccontare le emozioni e i momenti più salienti dello show.

Ad accompagnare i concorrenti ci saranno nuovi maestri che avranno la possibilità di sfoggiare il loro talento sulla pista da ballo più famosa d’Italia e che, nel corso degli anni, ha regalato successo e popolarità a tantissimi maestri, diventati poi dei volti noti del piccolo schermo come Raimondo Todaro, Natalia Titova, Samanta Togni, Samuel Peron e tanti altri.

A giudicare le varie esibizioni ci sarà la solita e severissima giuria presieduta da Carolyn Smith accompagnata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Simone Di Pasquale e Matteo Addino, coreografo de ‘Il Cantante Mascherato’, fondatore e direttore artistico dell’Experience Dance Company.

La magia del ballo, dunque, tornerà a far brillare Raiuno. Dopo il successo clamoroso ottenuto con The Voice Senior, la Rai ha deciso di dedicare il venerdì sera a Ballando evitando lo scontro con il serale di Amici di Maria De Filippi che continua a sbancare gli ascolti. L’appuntamento, dunque, è per venerdì 9 maggio.