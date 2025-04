Il figlio di Alberto Angela pronto a prendere il suo posto in Rai? Spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro televisivo della famiglia.

Da Piero Angela ad Alberto Angela il passo è stato breve. La Rai, infatti, dopo la morte di Piero Angela, ha deciso di puntare tutto sul figlio Alberto che, in futuro, potrebbe cedere il testimone, a sua volta, ad uno dei suoi tre figli. Papà di Edoardo, Riccardo e Alessandro, Alberto Angela parla raramente della sua vita privata, tuttavia, in una recente intervista, si è lasciato andare a qualche dichiarazione svelando come tutti e tre i suoi figli siano impegnati in ricerche scientifiche.

Immaginare, dunque, che in futuro la Rai decida di puntare su uno dei tre eredi della famiglia Angela non è da escludere anche se, per il momento, pare che nessuno dei figli di Alberto abbia intenzione di seguire la strada televisiva percorsa prima dal nonno e poi dal padre.

Alberto Angela: chi sono i figli e chi potrebbe approdare in Rai

Sposato da più di trent’anni con Monica, Alberto Angela è padre di tre ragazzi. Il primogenito è Riccardo, è nato nel 1998 e con il padre condivide la passione per lo sport, in particolare per il nuoto. Edoardo, invece, è nato nel 1999, ha studiato all’Imperial College di Londra, laureandosi in Scienze dei Materiali, laurea che nonno Piero aveva ricevuto una laurea honoris causa. Il più piccolo, Alessandro è nato nel 2004 e sta ancora studiando anche se non è nota la facoltà universitaria scelta.

In una recente intervista, parlando dei figli, il divulgatore scientifico ha spiegato che hanno scelto la strada scientifica ma che, ad oggi, non immaginano di lavorare in tv. Alberto Angela, però, avrebbe aggiunto che, anche lui, all’inizio della carriera, non avrebbe mai immaginato di poter raccontare la scienza e l’arte in tv, salvo poi ricredersi.

La possibilità di vedere uno dei figli dio Alberto Angela in Rai è davvero suggestiva. Per il momento si tratta di un’indiscrezione che, però, in futuro, potrebbe diventare concreta. Chi, dunque, tra Alessandro, Edoardo e Riccardo deciderà di seguire la strada di nonno Angelo e papà Alberto? In base al percorso di studi, quello più accreditato sembrerebbe essere Edoardo anche se non si sa cosa abbia studiato Riccardo e cosa stia studiando Alessandro. In ogni caso, il futuro della famiglia Angela potrebbe essere ancora in Rai per la gioia di tutti gli appassionati di scienza, arte e storia.