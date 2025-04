Spunta il nome clamoroso di un nuovo ospite per la prossima stagione di Belve: Francesca Fagnani pronta a scrivere la storia della tv.

Da martedì 22 aprile 2025, torna in onda Belve. La nuova stagione del programma di Francesca Fagnani sarà ricca di ospiti. Il giornalista Giuseppe Candela li ha annunciati con un tweet: “Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta sono gli ospiti della prima puntata martedì 22 aprile su Rai”. Nei sogni di Francesca Fagnani, però, c’è un nome che sta facendo già tremare sia la Rai che Mediaset.

Nel salotto di Belve, finora, si sono raccontati tantissimi personaggi, anche di Mediaset come Tina Cipollari. In un’intervista, tuttavia, la giornalista ha svelato il suo grande sogno: poter intervistare colei che è considerata la regina indiscussa della televisione italiana.

Belve: il sogno di Francesca Fagnani si chiama Maria De Filippi

Francesca Fagnani sogna di poter intervistare Maria De Filippi. La regina di canale 5, sin dall’inizio della propria carriera, ha sempre lavorato sulle reti Mediaset. Unica eccezione la partecipazione al Festival di Sanremo come conduttrice. La moglie di Maurizio Costanzo, tuttavia, non ha mai concesso un’intervista alla Rai e, qualora Francesca Fagnani dovesse riuscire a convincerla, sarebbe un vero e proprio colpo per la giornalista.

Ad oggi, non si sa se la Fagnani abbia mai fatto la proposta a Maria De Filippi che, se dovesse accettare, sarebbe un grande impatto per la televisione italiana. Considerata una delle migliori professioniste della tv, amatissima dal pubblico e ammirata da colleghi e stampa, nel salotto di Francesca Fagnani, la De Filippi si ritroverebbe anche alle classiche domande “da belva” con cui la Fagnani mette puntualmente in difficoltà i propri ospiti.

La presenza della De Filippi a Belve oscurerebbe anche Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che, ogni settimana è solito ospitare i volti di casa, sia per il lancio di nuovi prodotti televisivi come è accaduto recentemente con Ilary Blasi alla vigilia della partenza del nuovo reality The Couple sia per annunci riguardanti la propria vita privata.

Francesca Fagnani, dunque, sogna e il colpaccio potrebbe essere dietro l’angolo. Qualora Maria De Filippi dovesse accettare, difficilmente Pier Silvio Berlusconi negherebbe il consenso come ha fatto con Gerry Scotti che ha avuto la possibilità di condurre il Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti.

Con gli ospiti per la stagione che parte il prossimo 22 aprile già decisi, la De Filippi diventerà l’ospite di punta della prossima stagione televisiva?