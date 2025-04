Nella scuola di Amici, nella prossima stagione, potrebbe esserci un grande cambiamento con l’arrivo della star del Grande Fratello.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore del serale di Amici 24 che andrà in onda fino a domenica 18 maggio 2025, giorno della messa in onda dell’ultima puntata, sul web, cominciano a circolare rumors sulla prossima stagione che potrebbe riservare grandi sorprese al pubblico. Dopo l’addio di Raimondo Todaro, nella scuola di Amici, il banco di danza rimasto vacanze è stato occupato da Deborah Lettieri. A settembre, però, nella prossima edizione del talent show, potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.

Secondo alcune voci, infatti, come professore, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, potrebbe arrivare una star del Grande Fratello. Con una grande carriera alle spalle, dopo aver lavorato con le più grandi star nazionali e internazionali, l’ex stella del GF potrebbe entrare nella scuola più famosa d’Italia.

Amici: chi è la star del Grande Fratello verso la cattedra di danza

Ad aprire le porte alla possibilità di poter approdare nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante è stato lui stesso che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato di avere ancora tanto da insegnare ammettendo che sarebbe bello vivere un’esperienza professionale come quella di Amici.

“Sarebbe bello fare delle cose ad Amici, con Maria De Filippi. Penso di avere ancora qualcosa da insegnare”. Con queste parole, Enzo Paolo Turchi lancia un messaggio a Maria De Filippi che potrebbe decidere di aprire la propria scuola ad un grande professionista. Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello dove, spesso, ha sfoggiato le sue doti di coreografo e insegnante, Enzo Paolo Turchi sarebbe pronto a mettersi a disposizioni di giovani ballerini che sognano un futuro professionale nel mondo della danza.

Qualora Maria De Filippi dovesse decidere di accogliere Enzo Paolo Turchi nel cast, chi gli lascerebbe la cattedra? Con Alessandra Celentano veterana del talent show ed Emanuel Lo che è sempre più amato come insegnante, a lasciare il posto ad Enzo Paolo Turchi potrebbe essere Deborah Lettieri dopo solo un anno di esperienza.

Per il momento, tuttavia, si tratta di un semplice desiderio di Enzo Paolo Turchi: Maria De Filippi deciderà di realizzarlo? Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova edizione, in programma a settembre, per scoprirlo. Le novità nel corpo insegnanti, tuttavia, non sono da escludere.