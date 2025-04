Biancaneve finita nel mirino degli hater per uno scatto del passato. Cosa è successo all’attrice Rachel Zegler

La fiaba più famosa al mondo, tra le più antiche e amate, è sbarcata sul grande schermo con una trasposizione che ha fatto esplodere le polemiche: Biancaneve. Soprattutto l’attrice Rachel Zegler è finita al centro delle controversie, poiché, secondo i detrattori, non rappresenterebbe al meglio la celebre principessa.

Ci sono dettagli del film, prodotto dalla Walt Disney Pictures, che evidentemente non hanno convinto un certo tipo di pubblico, contribuendo, secondo gli ultimi aggiornamenti, a un colossale flop al botteghino. Il remake, che si aggiunge alla lista dei classici cartoni animati Disney rivisitati in live action, è stato accusato di cambiamenti troppo radicali a favore della cultura woke.

La casa di produzione avrebbe ignorato le critiche, ma per ora il film ha registrato un incasso inferiore alle aspettative: 87 milioni di dollari a fronte di un budget di 270 milioni. Tuttavia, nel weekend di debutto è stato il film più visto nei cinema del Nord America e in Italia. Le polemiche riguardano soprattutto le scelte narrative e di casting.

Una piccola Biancaneve travolta dalle critiche

Biancaneve è al cinema, ma sommersa dalle polemiche. Per quale motivo? Viviamo in un’epoca in cui tutto ciò che è inclusivo finisce nel mirino, a causa dell’onda anti-woke che ha travolto gli Stati Uniti e gran parte del mondo occidentale.

Per questo motivo, l’attrice che interpreta Biancaneve, Rachel Zegler, non è vista di buon occhio, essendo di origine colombiana. La scelta ha suscitato critiche perché diversa dalla descrizione della fiaba originale. Ma c’è un altro dettaglio che avrebbe contribuito alla scarsa accoglienza del film.

I sette nani sono stati eliminati e sostituiti da creature magiche in CGI, una decisione considerata da alcuni un’occasione persa per coinvolgere attori con nanismo. Inoltre, il ruolo del principe è stato ridimensionato, a favore della principessa che è diventata più indipendente nello sconfiggere la Regina Cattiva.

Un altro elemento controverso è la reinterpretazione dell’origine del nome Biancaneve, che nel film non è più legato al colore della pelle, ma a una tempesta di neve. A infiammare le polemiche ha contribuito la stessa Rachel Zegler, che ha criticato il film d’animazione del 1937, definendolo “datato” e problematico per la rappresentazione della storia d’amore. Ma cosa è accaduto sui social?

In questi giorni, l’attrice ha condiviso una foto che è immediatamente diventata virale. Per promuovere il film, Zegler ha pubblicato un’immagine che la ritrae bambina, vestita per Carnevale proprio con il costume di Biancaneve: “2004 ➡️ ORA — i sogni diventano davvero realtà. Biancaneve è ora nei cinema!” recita la didascalia che accompagna la foto di una bambina felice e sorridente.

Si potrebbe dire un sogno che si è realizzato: quella bambina è cresciuta ed è diventata davvero Biancaneve! Ma il mondo di oggi sembra fermarsi alle apparenze, senza cogliere l’essenza delle favole, che dovrebbero essere prive di pregiudizi e libera dalla politica, ma semplicemente ali per far volare grandi e piccini nel mondo della fantasia.

Purtroppo, non sono mancati i commenti degli hater, che hanno riempito la bacheca dell’attrice di insulti: “No, mi dispiace”, scrive qualcuno. Oppure: “Sei la ragione per cui ha fallito”.