Il vero volto di uno dei protagonisti più apprezzati di Stasera tutto è possibile, che con un grande gesto di umanità mostra il suo cuore d’oro.

Superstar o comparse da siparietto, spesso ci dimentichiamo che anche i protagonisti dei nostri programmi televisivi preferiti sono persone comuni come tutti noi. Amano e soffrono allo stesso modo, motivo per cui molti VIP dedicano del tempo anche al sociale, ai meno fortunati e alle attività di sensibilizzazione.

Ne è un recente esempio uno dei protagonisti più amati dello show di RAI 2 Stasera tutto è possibile, impegnatosi da poco nel sociale. Con una visita a sorpresa, infatti, ha portato gioia e risate in uno dei reparti ospedalieri più difficili quello di oncologia infantile, incontrando i piccoli pazienti.

Il gran cuore di Francesco Paolantoni, comico e uomo

Una visita inaspettata, gioiosa e allegra, quella che hanno ricevuto i piccoli pazienti del reparto di oncologia infantile del Policlinico Vanvitelli di Napoli. L’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni si è presentato per regalare qualche ora del suo tempo portando una ventata di spensieratezza nei reparti pediatrici.

Paolantoni è uno dei “concorrenti” più apprezzati dello show RAI Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Dopo una breve pausa dovuta alla partecipazione a Ballando con le Stelle, il comico è tornato alla postazione che ne ha risollevato la carriera.

Ma tornando a parlare dell’evento tenutosi in ospedale, l’iniziativa benefica è stata promossa dall’associazione Up&Clown – Smile Without Limits, che si occupa di clownterapia. Paolantoni ha dichiarato di essere stato contattato dall’associazione, accettando di buon grado di partecipare alla giornata in ospedale.

“Devo dire che è stata un’esperienza meravigliosa”, ha raccontato l’attore che durante la visita ha incontrato anche i bambini del reparto oncologico, un’esperienza che lo ha profondamente colpito. “Ho visto nei loro occhi un po’ di gioia e divertimento. Ho percepito il piacere di vedermi lì con loro e questo mi ha riempito il cuore”, ha aggiunto.

Paolantoni ha poi riflettuto su cosa voglia dire essere un comico e vivere proprio con l’obiettivo di portare gioia alle persone. Chi su un palco, chi in un reparto ospedaliero, portare gioia a chi soffre è forse uno dei lavori più belli, forti e significativi.

“Dà un senso all’esistenza, dà un senso al mio lavoro e lo rende molto gratificante”, ha sottolineato il comico, ricordando anche l’importanza di piccoli gesti. “Penso che chiunque abbia la possibilità di donare felicità a chi soffre debba farlo. Perché purtroppo non possiamo fare di più ma almeno queste piccole cose vanno fatte”.

Anche i piccoli pazienti hanno accolto con entusiasmo la visita dell’attore, lasciando da parte la malattia per qualche ora, liberandosi di un peso quotidiano. La clownterapia si rifà proprio a questo senso di leggerezza e gratificazione, che soprattutto nel caso dei bambini risulta essere la medicina più efficace.