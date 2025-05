Federico, il figlio di Bruno Vespa, fa impazzire tutti: giornalista come il papà, sta per approdare in tv. Ecco le ultime novità.

Bruno Vespa, giornalista e volto Rai da tantissimi anni, è sposato con il magistrato Augusta Iannini, con cui ha avuto due figli: Federico e Alessandro. Se quest’ultimo ha scelto di seguire le orme della mamma diventando un avvocato, Federico ha seguito la strada di papà Bruno ed oggi è un giornalista affermato. Dopo la laurea in giurisprudenza, Federico ha cominciato a lavorare in Radio trovando, così, la sua strada.

Classe 1979, è il primogenito di Bruno Vespa di cui ha seguito le orme sia per il giornalismo che per la scrittura. Anche Federico Vespa, infatti, è uno scrittore e, nel 2019, ha pubblicato il suo primo libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’’ in cui ha parlato della depressione con cui ha convissuto per un periodo. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”, ha scritto il figlio di Bruno che, ora, è pronto anche ad approdare in televisione.

Tutti pazzi per Federico, il figlio di Bruno Vespa

Sorriso contagioso, sguardo vispo e viso pulito: Federico Vespa conquista l’affetto del pubblico con la sua storia e la sua personalità. Pur essendo figlio d’arte, ha camminato in punta di piedi per costruire una carriera propria ed ora è pronto ad approdare in tv. Così come ha fatto con Alberto Angela, figlio di Piero Angela puntando tantissimo su di lui, la Rai è pronta a fare lo stesso puntando prepotentemente anche sul figlio di Bruno Vespa.

Secondo un’anticipazione esclusiva di Dagospia, infatti, la Rai avrebbe deciso di affidargli un programma tutto suo. Si tratta di un progetto nuovo e ambizioso che porterà Federico Chiesa a condurre un programma su Raiplay, la famosa piattaforma Rai dove vengono lanciati anche nuovi format.

Nel progetto che la Rai ha deciso di affidare a Federico Vespa, spiega Dagospia, ci saranno tanti ospiti importanti i cui nomi, tuttavia, non sono stati ancora svelati. Il figlio di Vespa, dunque, è orientato sempre di più a seguire le orme di papà Bruno e per la Rai si tratta di un colpo importanti.

Se il progetto su Raiplay dovesse avesse successo, non è da escludere una promozione di Federico Vespa sulle reti Rai, magari in seconda serata, per dare il via ad un nuovo corso della televisione di Stato.