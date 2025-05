Si annunciano sorprese interessanti per il volto storico di Mediaset per la gioia dei suoi fan che temevano l’addio al noto programma

La carriera di Paolo Bonolis è lunga e variegata. Gli ultra quarantenni di oggi lo ricordano molto bene nei panni del giovane mattacchione di Bim Bum Bam alle prese con i battibecchi e gli scherzetti di Uan, il cane di peluche rosa, simbolo di un’infanzia che non c’è più.

Da volto noto della TV dei ragazzi il presentatore romano ha presto fatto il salto di qualità nel mondo del grande pubblico con programmi e quiz show di successo, calcando anche il palco dell’Ariston e oggi è uno dei punti di riferimento dei palinsesti televisivi.

Negli ultimi tempi i suoi programmi si distinguono per l’ironia profonda che segna il suo marchio di fabbrica ed è per questo motivo che i fan si sono rattristati scoprendo che avrebbe lasciato per sempre Avanti un altro!. Ma è realmente così? secondo le ultime indiscrezioni, Bonolis non solo rimarrebbe saldo al timone dello show più bizzarro della Tv, ma ne aggiunge altri due.

I progetti futuri di Paolo Bonolis

Il 2026 per Paolo Bonolis si annuncia impegnatissimo. Secondo il settimanale Oggi per lui ci sarebbero in cantiere ben tre programmi! Dopo le prime voci che lo volevano in procinto di lasciare Mediaset per approdare in Rai, Bonolis invece fa tripletta, rimanendo nell’azienda del Biscione.

Tanto per cominciare, pare, secondo Alberto Dandolo, essere presente anche con Avanti un altro! Una notizia che se confermata, farà fare i salti di gioia ai suoi fan. Ma ci sono ben altri due progetti per lui molto interessanti. Paolo Bonolis infatti entrerà nel cast dei giudici di Tu si que vales! Una novità che sicuramente darà nuova linfa al programma di Maria De Filippi attirando una platea che ama la comicità pungente e particolare del conduttore.

Allo stesso tempo Bonolis tornerà con un suo vecchio cavallo di battaglia, che il titolo che è tutto un programma: Il senso della vita. Si tratta di uno dei suoi show preferiti, che dovrebbe tornare dopo ben 14 anni, con la quinta stagione. Insomma, un anno ricco di novità per lui, che com’è lui stesso ha annunciato mesi fa, ha lasciato il suo storico agente Lucio Presta. Sarebbe, secondo i pettegolezzi, la sua ex moglie Sonia Bruganelli, ad avere sempre più potere decisionale nelle sue scelte professionali. L’imprenditrice, ex volto di Ballando con le Stelle è al timone di una società di casting e produzione che lavora per i programmi di Bonolis.