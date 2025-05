Stefano de Martino e The Couple: un connubio pericoloso per il nuovo programma di Ilary Blasi, che non decolla

Mediaset le sta tentando tutte per rianimare The Couple il reality game con un montepremi da capogiro condotto da Ilary Blasi, purtroppo senza grossi successi. Il programma che doveva celebrare il ritorno dell’ ex moglie di Francesco Totti alla conduzione di un programma della prima serata per il grande pubblico, è fallito.

Dopo una prima puntata che probabilmente ha semplicemente goduto della curiosità dei telespettatori, dalla seconda ha iniziato la discesa a caduta libera, con manovre azzardate che purtroppo si stanno rivelando fallimentari.

L’ultima è il cambiamento di programmazione. Gli addetti ai lavori hanno deciso di provare a cambiare il giorno della messa in onda, pur di non venire schiacciati dalla concorrenza. E intanto si avvicina il giorno della prima puntata de L’ Isola dei Famosi e c’è chi trema immaginando come potrebbe andare a finire. Ma in tutto questo cosa c’entra Stefano De Martino?

Una battaglia già persa? Stefano De Martino fa il botto con “Affari Tuoi Speciale

Se Mediaset arranca con gli ascolti dei suoi programmi di punta, i reality show, alla Rai da mesi c’è aria di festa grazie a Stefano De Martino, che con Affari Tuoi tutti i giorni fa ascolti strepitosi. Tuttavia questo non ha scoraggiato gli addetti ai lavori dell’azienda del biscione, che per risollevare gli ascolti deludenti di The Couple hanno deciso di spostarlo dal lunedì alla domenica.

Il programma è un reality che ricorda da vicino il Grande Fratello, ma con protagonisti non singoli concorrenti, ma coppie. Nonostante la conduzione apprezzata di Blasi, il format non sembra convincere il pubblico. Per questo, la rete ha deciso di riprogrammare i palinsesti, lasciando il lunedì sera alla fiction Maria Corleone 2, mentre la soap turca Tradimento, raddoppia andando in onda il martedì e il venerdì. Inoltre, è previsto il debutto de L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili mercoledì 7 maggio.

Il nuovo posizionamento alla domenica si è rivelato ancora più complicato perché The Couple ha dovuto sfidare un colosso degli ascolti: lo speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai1, che è andato in onda nello stesso orario. Inizialmente previsto per il 2 maggio, lo show è stato posticipato a domenica 4 maggio a causa dei cambi di programmazione seguiti al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Affari Tuoi Speciale, forte del successo nell’access prime time, si è presentato con un cast ricchissimo di Vip, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Peppe Iodice. Bellissimi i momenti musicali con Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash. The Couple ha retto la sfida? rispondono i numeri: Stefano De Martino ha raggiunto uno share del 27.9%, catalizzando l’attenzione di 5.291.000 persone, mentre Ilary Blasi si è fermata al 7.7%: la puntata è stata seguita da 951.000 telespettatori.